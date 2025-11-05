O povo não mente quando inventa ditado: “coçar e comer, é só começar”. Basta uma comichão no braço e a unha corre mais rápido que político em época de eleição. E se aparece um prato fumegante de arroz com feijão, a fome não espera sermão nem discurso: o garfo entra em campo antes do pensamento. São dois instintos que não pedem licença, um é questão de sobrevivência, o outro, de alívio imediato.

A diferença entre comer e coçar é grande. Comer enche a barriga, dá força e até melhora o humor. Já a coceira, coitada, só traz desespero. O curioso é que as duas obrigam o sujeito a um gesto automático: ninguém fica filosofando diante de uma coxinha crocante nem diante de uma picada de mosquito. Vai lá e resolve, mesmo que resolva mal.

Agora, quando se fala em coceira, não tem como escapar da famosa sarna. Esse bicho invisível já vem escrevendo história junto com o ser humano. A dúvida é séria: quem nasceu primeiro, o homem ou a sarna? Tem quem diga que vieram de mãos dadas, ou melhor, de unhas afiadas. Afinal, pele sem sarna não rende assunto, e sarna sem pele não tem onde morar.