Ensina-se que, por realidade, entende-se como são as coisas fora ou independentemente da mente humana. Parece complicado. Mas é o que é. Ou, simplificando: as coisas são como são. Logo, parece ser ainda mais óbvia aquela afirmação já muitas vezes repetida: “É preciso mudar sempre para continuar tudo igual”. Basta, pois, viver muitos e muitos anos para constatar que, realmente, quase tudo se repete com novos personagens e em outros contextos.

Aliás, não é raro encontrar aquele que se pergunta se o seu próprio viver não seria um sonho. Ou pesadelo. Há que se lembrar, por exemplo, da frase tornada corriqueira após os “anos dourados”. Era amarga: “Parem o mundo que eu quero descer.” O mundo não parou, ninguém desceu. Dessa forma, lá se vão ocorrendo mudanças e transformações cada vez mais constantes. Assim, pois, ainda que surgindo novas gerações, continuam quase as mesmas muitas inquietações, deixando sem respostas os aflitivos porquês de antes.

Diz-se ser necessária uma arte de viver. Há-se de concordar desde que se entenda arte em sua significação mais genérica, regras com as quais o ser humano exerce uma atividade qualquer. A ciência estaria, pois e também, no universo da arte. E a poesia, a medicina, a política, a guerra, a paz, ações humanas, também o amor.