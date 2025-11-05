Governar é uma responsabilidade que ultrapassa números, planilhas e metas administrativas. É, sobretudo, um compromisso com a dignidade das pessoas e com o respeito à vida em suas múltiplas formas. Acredito que a política recupera sua melhor razão de existir quando assume a empatia como princípio orientador: quando as decisões públicas são tomadas tendo em primeiro lugar o cuidado com quem mais precisa.

Nosso trabalho no parlamento tem buscado traduzir essa visão em medidas concretas. Propostas como nosso Projeto de Lei nº 1.169/2025, que promove a presença de afeto em espaços de cuidado, como a possibilidade de visitas de animais de estimação em hospitais, e o também de nossa autoria, Projeto de Lei nº 282/2025, que protege vidas nas rodovias oferecendo abrigo e socorro a animais perdidos, partem da mesma premissa. Não se trata de benevolência isolada, mas de reconhecer que o Estado pode e deve articular políticas que alinhem eficiência administrativa e sensibilidade social.

Humanizar a gestão pública é ampliar o conceito de bem-estar. É olhar para a saúde não apenas como cura de doenças, mas como promoção do conforto emocional, é perceber que um ambiente acolhedor faz diferença no processo de recuperação, é entender que os cuidados também incluem medidas preventivas que evitam tragédias, inclusive as que envolvem animais e pessoas nas estradas. Quando cuidamos dos mais vulneráveis, fortalecemos a convivência e reduzimos riscos para toda a coletividade.