Um estudo recente, “The multiomics blueprint of the individual with the most extreme lifespan” que saiu no periódico Cell Reports Medicine, analisou seus genes, sua imunidade, seu microbioma e seus hábitos, confirmando algo que vejo no dia a dia: há quem nasça com cartas favoráveis, as tais variantes genéticas que protegem a reparação do DNA, domam a inflamação e mantêm as mitocôndrias enérgicas, mas o baralho não joga sozinho. Longevidade não é só herança; é herança regida por rotina e escolhas.

Talvez você ainda não conheça a história de Maria Branyas Morera, que se despediu aos 117 anos com lucidez e serenidade e um desses raros espelhos onde ciência e o desejo se encontram.

Tenho repetido nas minhas colunas: passar dos 100 anos já é uma realidade. Digo isso às minhas alunas e aos meus alunos que cuidam da saúde e treinam religiosamente. Gosto de pensar que envelhecer é uma arte silenciosa, feita de escolhas miúdas que se repetem até virarem destino.

Em Dona Maria, o sistema imune permaneceu afinado, com células T de memória ativas o bastante para lembrar infecções, inclusive a covid, sem cair na armadilha da autoagressão. No intestino, uma flora diversa produzia moléculas anti-inflamatórias que conversavam com essa imunidade eficiente, como se corpo e microbiota tocassem a mesma música, no volume certo. Ainda assim, ela trazia as marcas do tempo: dores articulares, sinais sanguíneos que poderiam prenunciar doenças. O notável é que não viraram doença. Seu “relógio biológico” soava décadas mais jovem do que o calendário. A ciência chama de dissociação entre envelhecer e adoecer; eu chamo de margem de manobra, que é o intervalo onde cabem as nossas escolhas.

E quais foram as dela? Nada espetacular. Três iogurtes por dia nos últimos anos, um padrão mediterrâneo leve, com muito azeite, peixe e frutas. Passos sem pressa, jardinagem, sono respeitado, piano e conversa. Não há uma poção de 117 anos numa colher de iogurte, mas há coerência: alimento simples que nutre a microbiota, rotina que estabiliza o metabolismo, movimento que lubrifica articulações e mente, vínculos que protegem contra o isolamento inflamatório e a temida solidão. Quando alinhamos genes e gestos, colesterol e glicemia ficam sob controle e a biologia ganha tempo. Importante lembrar: um caso não faz regra; supercentenários são raros e precisamos de muitos dados para transformar pistas em protocolos. Ainda assim, as chamadas “zonas azuis” já nos oferecem um norte muito parecido com o de Dona Maria. No fundo, ela desenha um mapa emocional e caminho a se seguir: não se trata de vencer a finitude, e sim de empurrar o adoecimento para mais adiante, até que a vida se recolha como quem fecha um livro lido com atenção.

Se você me perguntar por onde começar, eu diria: escolha a suavidade com disciplina. Coma com propósito, mova-se todos os dias um pouco, durma como quem se cuida, cultive amizades e curiosidade, trate seu intestino como um jardim e seu sistema imune como um maestro que precisa de silêncio e partitura. Talvez você não chegue aos 117; talvez nem queira, conheço muitos que pensam assim. Mas aumentará a chance de viver os anos que tiver com clareza, autonomia e alegria.