A existência do crime organizado no Brasil -narcotráfico, gangues, milícias, quadrilhas que praticam roubos, assaltos e sequestros ou qualquer outra modalidade - é inaceitável e representa constante ameaça, violência e violação de direitos do povo brasileiro.

É inconcebível que comunidades inteiras estejam sujeitas a esse tipo de agressão ao seu direito a uma vida digna, a trabalhar, estudar, desenvolver suas atividades, criar seus filhos e envelhecer com paz e tranquilidade.

É, portanto, consenso que o crime organizado deve ser duramente combatido e derrotado, seus líderes devem ser presos, sua estrutura desmantelada e suas formas de financiamento interrompidas e inviabilizadas.