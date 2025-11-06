O time de futebol americano Cane Cutters, representante de Piracicaba desde 2010, anunciou a abertura de uma seletiva para novos atletas. O evento ocorrerá no próximo sábado (8), a partir das 14h30, no Campo do CECAP, que fica na Rua Ibraim Nobre, 215-11.
A busca por novos talentos visa preencher vagas nas categorias de Futebol Equipado (com uso de equipamentos de proteção) e nas modalidades Flag (sem contato físico), tanto para o time masculino quanto para o feminino.
O Cane Cutters ressalta que o esporte é acessível a qualquer pessoa, independente de idade ou porte físico, e que as vagas estão abertas, inclusive, para o time feminino. A modalidade Flag football ganhou relevância adicional após ser confirmada como parte dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. O clube também mantém uma escolinha infantil para crianças de 8 a 15 anos.
Não há custo para a inscrição ou participação na seletiva. Os interessados devem realizar o cadastro por meio do link na bio da conta oficial do time no Instagram: @canecutters. Para o dia do evento, é recomendado que os participantes utilizem roupas leves apropriadas para atividade física e, se possível, chuteira.
Desempenhos recentes da equipe
A equipe registrou desempenho notável em competições recentes. No Futebol Equipado, a equipe alcançou o 4º lugar em sua divisão no Campeonato Paulista de 2025.
Enquanto no Flag Masculino, o time chegou aos playoffs do Campeonato Paulista, terminando em 3º lugar na conferência, com um registro de 9 vitórias e 3 derrotas em 12 jogos. Em um torneio regional, a equipe ficou na 6ª colocação após perder nas quartas de final.
Ao Jornal de Piracicaba, André Moraes, 35 anos, que é gerente administrativo da equipe e atua como atleta, na posição de Left Tackle, destacou o momento do time piracicabano e projetou as próximas competições: “Estamos em uma crescente, com um time mais experiente e forte, nossa expectativa é melhorar nossos resultados e brigar por títulos, e começar um trabalho forte no feminino para iniciar as competições”.
Em 2026, o Cane Cutters irá disputar no primeiro semestre, com o Futebol Americano Equipado o Campeonato Paulista, além de uma segunda competição, ainda em análise, na reta final do ano. No Flag Masculino, os piracicabanos irão disputar o Campeonato Paulista e Brasileiro. Já o feminino – que está em formação – tem na agenda partidas amistosas ao longo do ano.