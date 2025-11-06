O time de futebol americano Cane Cutters, representante de Piracicaba desde 2010, anunciou a abertura de uma seletiva para novos atletas. O evento ocorrerá no próximo sábado (8), a partir das 14h30, no Campo do CECAP, que fica na Rua Ibraim Nobre, 215-11.

A busca por novos talentos visa preencher vagas nas categorias de Futebol Equipado (com uso de equipamentos de proteção) e nas modalidades Flag (sem contato físico), tanto para o time masculino quanto para o feminino.