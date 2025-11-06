A cobrança por meio do sistema free flow (fluxo livre) teve início no sábado (1), nas rodovias Mogi-Dutra (SP-088), Mogi-Bertioga (SP-098) e Padre Manoel de Nóbrega (SP-055), no estado de São Paulo. A informação foi confirmada pela Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela gestão de 213 quilômetros desses trechos rodoviários.

As estações de pedágio free flow estão instaladas em pórticos equipados com sensores e câmeras, que realizam a identificação dos veículos pela placa ou tag de pagamento para efetuar a cobrança automática da tarifa.