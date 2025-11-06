A cobrança por meio do sistema free flow (fluxo livre) teve início no sábado (1), nas rodovias Mogi-Dutra (SP-088), Mogi-Bertioga (SP-098) e Padre Manoel de Nóbrega (SP-055), no estado de São Paulo. A informação foi confirmada pela Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela gestão de 213 quilômetros desses trechos rodoviários.
As estações de pedágio free flow estão instaladas em pórticos equipados com sensores e câmeras, que realizam a identificação dos veículos pela placa ou tag de pagamento para efetuar a cobrança automática da tarifa.
Os pórticos estão localizados nos seguintes trechos:
- Mogi-Dutra (SP-088): Trechos de Arujá e Mogi das Cruzes.
- Mogi-Bertioga (SP-098): Trechos de Bertioga e Santos.
- Padre Manoel da Nóbrega (SP-055): Região de Miracatu.
O valor das tarifas para veículos de passeio, por sentido, varia de R$ 0,57 a R$ 6,95. A tabela abaixo detalha os valores por pórtico:
- No Pórtico 01, localizado na Rodovia Mogi-Dutra, trecho Arujá, o valor por sentido é de R$ 1,56.
- No Pórtico 01, localizado na Rodovia Mogi-Dutra, trecho Arujá, o valor por sentido é de R$ 1,56.
- O Pórtico 02, na Rodovia Mogi-Dutra, trecho Mogi das Cruzes, cobra R$ 1,99 por sentido. Há também o valor de R$ 0,57 por sentido para o pedágio na Estrada da Pedreira (P2a), associado a este trecho.
- Na Rodovia Mogi-Bertioga, o Pórtico 03, no trecho Bertioga, tem tarifa de R$ 6,95 por sentido.
- Ainda na Rodovia Mogi-Bertioga, o Pórtico 04, no trecho Santos, cobra R$ 5,80 por sentido.
- Por fim, o Pórtico 05, situado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, trecho Miracatu, apresenta uma tarifa de R$ 5,59 por sentido.
Os valores aplicados iniciaram com um reajuste de aproximadamente 9%, resultado da correção inflacionária pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) entre o valor estabelecido em dezembro de 2023 e setembro passado.
Como pagar
O pagamento das tarifas deve ser realizado em até 30 dias corridos após a passagem pelo pórtico, sendo possível consultar os débitos no site "Siga Fácil".
Motoristas com Tag Eletrônica: O pagamento é automático, com débito direto no sistema da operadora (Sem Parar, ConectCar, etc.). Estes condutores têm um desconto de 5% sobre o valor da tarifa.
Motoristas sem Tag Eletrônica: As tarifas devem ser pagas por meio do site oficial da Concessionária Novo Litoral ou nos postos de atendimento presenciais. O pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou débito.
A concessionária oferece um passo a passo para o pagamento online ou via aplicativo:
- Acesse o site www.novolitoral.com.br/pedagio-eletronico ou utilize o aplicativo Novo Litoral.
- Selecione a opção “Siga Fácil – Pague seu pedágio”.
- Insira a placa do veículo.
- Confira as passagens e os valores correspondentes.
- Escolha o método de pagamento.
- Confirme a transação e guarde o comprovante eletrônico.
Benefícios do FreeFlow
O sistema prevê descontos para usuários frequentes, como por exemplo: 10% de desconto a partir da 11ª passagem no mês. O desconto pode chegar a 20% a partir da 21ª passagem no mês, sempre no mesmo trecho.
Estão isentos do pagamento os motociclistas. Usuários do distrito do Taboão também têm isenção no pórtico localizado no km 40+800 da Mogi-Dutra, desde que o deslocamento ocorra entre os acessos do km 38+300.
Penalidades por não pagamento
O não pagamento da tarifa após o prazo de 30 dias é classificado como evasão de pedágio, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é considerada grave e acarreta multa no valor de R$ 195,23, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.