O ser humano se caracteriza, dentre tantos atributos, pela incessante busca de conhecimento e da verdade. Nesse sentido, as descobertas científicas, as reflexões filosóficas e as revelações espirituais são diferentes formas de se acessarem verdades: a ciência, pela experimentação metódica; a filosofia, pela reflexão e a religião, pelas revelações e instruções de seus fundadores e seguidores. As três abordagens não são de forma alguma incompatíveis, mas complementares. Cada uma preenche um espaço e tem seus limites, e caminhamos para uma integração cada vez maior entre esses três aspectos do saber humano, dissolvendo as divisões arbitrárias criadas entre eles.

Dentre muitas características humanas, a necessidade de segurança se destaca, por isso buscamos certezas que nos acalmem as ansiedades e respostas, ainda que temporárias ou imperfeitas, a questões fundamentais da vida. Nem sempre é fácil admitirmos que não temos respostas para muitos dos problemas existenciais e que aquelas que possuímos são tão incompletas quanto provisórias. O que hoje constitui certeza, amanhã se apresenta de outra forma, gerando dúvidas e ensejando novas buscas, após o que se descobrem diferentes dimensões da verdade a respeito de si mesmo tanto quanto acerca das relações e da vida, ampliando as perspectivas existenciais.

Nossa condição humana – imperfeita, incompleta e falível – faz com que transitemos entre dúvidas e certezas, as quais se alternam em diversas fases e momentos de nossa existência. Aceitar essa condição abre possibilidades de aprendizado e de adaptação às sempre mutáveis circunstâncias em que nos encontramos.