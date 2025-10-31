Todos os anos, milhares de casais se separam, alguns rompem em silêncio, outros em meio a brigas e mágoas, mas todos passam por uma dor parecida, a de ver um sonho acabar. A separação é um tipo de morte simbólica, uma perda de identidade, de rotina, de planos compartilhados e quando o fim vem acompanhado de traição, o sofrimento costuma ser ainda mais profundo. Ser deixado por alguém que prometeu ficar é uma das experiências mais duras da vida, porque fere não apenas o coração, mas também a autoestima e o sentido de pertencimento.

Muitas pessoas não conseguem superar esse abandono e ficam presas à necessidade de provar algo para o outro, como se dissessem silenciosamente: “Veja, eu ainda posso ser desejado, eu ainda posso ser amado”. E então passam a buscar relações com pessoas mais jovens, tentando reafirmar seu valor por meio do olhar alheio e esse comportamento é mais comum do que se imagina e mostra o quanto as feridas antigas continuam abertas. Quem vive tentando provar que segue bem, na verdade, ainda não se libertou do passado, porque continua reagindo a ele.

É frequente ver homens na faixa dos cinquenta ou sessenta anos se envolvendo em traições, abandonando esposas que estiveram ao lado deles por décadas ou mantendo relacionamentos duplos, escondidos atrás de desculpas e vaidades. Muitos acreditam que encontrar alguém mais jovem é sinal de vitalidade, quando, na verdade, é apenas um medo disfarçado da velhice, da solidão, do fim e essas atitudes acabam deixando rastros de dor, especialmente nas mulheres que são deixadas, que veem anos de entrega e cuidado se transformarem em ausência.