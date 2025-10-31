Cuidado: o perigo pode morar ao seu lado! Senão, bem à sua frente: naquilo que você lê pelos jornais, pelos websites noticiosos e blogs da vida. Não estou falando de redes sociais, de textos de origem desconhecida que aparecem em grupos de whatsapp, nem mesmo das clássicas «fake news». Estou falando de algo bem mais sério: de manipulação da opinião pela pré-seleção do que se publica (ou se posta na web) e pelo viés dos textos escritos na imprensa.

Fomos educados por nossos avós, depois por nossos pais, a confiar (e acreditar piamente) naquilo que lemos: nos livros em primeiro lugar, depois na imprensa (grandes jornais como o Estadão, a Folha, o Globo e outros). Mas pouco (ou quase nada) fomos condicionados a duvidar. A tradição da filosofia cética foi cada vez mais legada ao ostracismo. O grande Montaigne não é mais lido. Foi até esquecido. Seria loucura deixar de acreditar naquilo que vemos com os próprios olhos e no conhecimento que podemos acessar pela leitura. Portanto, os filtros da dúvida e do ceticismo foram completamente eliminados.

Mas agora os tempos nos empurram de volta para Montaigne, para David Hume e até mesmo para o grande cético grego, Pirro de Élis (c. 360 – 270 a.C.). Precisamos mais duvidar do que acreditar para sobreviver nos dias de hoje. O ceticismo é, antes de tudo, uma atitude ou um método que questiona a possibilidade de se atingir o conhecimento sobre a realidade.