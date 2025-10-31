Pesquisando em um calendário de datas comemorativas, descobri que o dia 31 de outubro, além de ser dia das bruxas, tema importado dos EUA, que festejam com estardalhaço o Halloween, também é dia da dona de casa. Por que será que escolheram a mesma data para a comemoração? Será que é porque ambas têm em comum o uso da vassoura? É certo que toda dona de casa tem certos dons mágicos que lembram os de uma feiticeira, mas as semelhanças param por aí.

Também consta como sendo o “Dia do Saci” e “Dia Nacional da Poesia”. Não aceito esse dia como sendo dia da poesia, continuarei a comemorar em 14 de março, aniversário de Castro Alves, como vem sendo festejado desde 1977, há quase 50 anos. E o dia do Saci, no mesmo dia de Halloween, foi colocado de propósito para resgatar e valorizar o folclore e tradição brasileiros.

Aposto que quase ninguém sabe que existe o dia da “dirigente do lar”. Pois se celebramos com muita festa o dia das mulheres, das mães, dos pais, dos professores, das crianças e até os animais têm um dia consagrado a eles, por que não comemorar o dia da dona de casa? Mas temo que nenhuma queira comemorar a data. É horrível assinar no campo “profissão” o termo “dona de casa” ou “do lar”.