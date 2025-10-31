O Estádio Massoud Cury, em Rio das Pedras, sediará o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Amador do Estado neste sábado (1), às 15h. O União Vila Fátima, representante da Liga Desportiva Piracicabana (LDP), enfrenta o Esporte Clube Vila Aparecida, time de Bragança Paulista.
O UVF chega à fase eliminatória após um desempenho positivo na rodada anterior, destacando-se pela força coletiva e o apoio da torcida. A equipe busca construir uma vantagem no confronto disputado em casa.
Do lado adversário, o EC Vila Aparecida (ECVA) possui um histórico no futebol amador paulista e apresenta um elenco com experiência. O time de Bragança Paulista detém a melhor campanha na competição até o momento, com duas vitórias: 3 a 0 sobre o Portão FC e 4 a 2 contra o EC Villa Rica.
O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (8), em Bragança Paulista.
Trajetória na competição
Na fase inicial do torneio, o União Vila Fátima conquistou uma vitória de 3 a 1 sobre o Villa City, de Serrana, e empatou em 3 a 3 com o Red FC, de Ribeirão Preto, garantindo a quarta melhor campanha geral.
Outro clube que representou Piracicaba, o União São Jorge, foi eliminado na fase de grupos após empatar em 1 a 1 com o AF Alvorada, de Ribeirão Preto, e ser derrotado por 2 a 1 pelo Corinthians FC, de Pindamonhangaba.
A partida deste sábado (1) terá transmissão ao vivo pelo canal TV Liga Desportiva Piracicabana, no YouTube (www.youtube.com/@TVLigaDesportivaPiracicabana)
A grande final do Campeonato Amador do Estado está prevista para o dia 7 de dezembro. Vale ressaltar que o Bandeirante, de Brodowski, atual tricampeão consecutivo, e o União FC, de Atibaia, vice-campeão da última edição, avançaram automaticamente para as quartas de final.
No ano passado, o time piracicabano perdeu para o então favorito Bandeirante FC — que conquistou o tricampeonato logo depois — em uma semifinal. As duas equipes podem voltar a se encontrar em uma eventual semifinal nesta edição do torneio.