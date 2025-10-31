01 de novembro de 2025
DECISÃO

Vila Fátima enfrenta o Vila Aparecida nas quartas do Amador de SP

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação
Equipe de Piracicaba está nas quartas de final do Campeonato Amador do Estado de São Paulo. Jogo será no sábado (1)
Equipe de Piracicaba está nas quartas de final do Campeonato Amador do Estado de São Paulo. Jogo será no sábado (1)

O Estádio Massoud Cury, em Rio das Pedras, sediará o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Amador do Estado neste sábado (1), às 15h. O União Vila Fátima, representante da Liga Desportiva Piracicabana (LDP), enfrenta o Esporte Clube Vila Aparecida, time de Bragança Paulista.

O UVF chega à fase eliminatória após um desempenho positivo na rodada anterior, destacando-se pela força coletiva e o apoio da torcida. A equipe busca construir uma vantagem no confronto disputado em casa.


Do lado adversário, o EC Vila Aparecida (ECVA) possui um histórico no futebol amador paulista e apresenta um elenco com experiência. O time de Bragança Paulista detém a melhor campanha na competição até o momento, com duas vitórias: 3 a 0 sobre o Portão FC e 4 a 2 contra o EC Villa Rica.

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (8), em Bragança Paulista.

Trajetória na competição

Na fase inicial do torneio, o União Vila Fátima conquistou uma vitória de 3 a 1 sobre o Villa City, de Serrana, e empatou em 3 a 3 com o Red FC, de Ribeirão Preto, garantindo a quarta melhor campanha geral.

Outro clube que representou Piracicaba, o União São Jorge, foi eliminado na fase de grupos após empatar em 1 a 1 com o AF Alvorada, de Ribeirão Preto, e ser derrotado por 2 a 1 pelo Corinthians FC, de Pindamonhangaba.

A partida deste sábado (1) terá transmissão ao vivo pelo canal TV Liga Desportiva Piracicabana, no YouTube (www.youtube.com/@TVLigaDesportivaPiracicabana)

A grande final do Campeonato Amador do Estado está prevista para o dia 7 de dezembro. Vale ressaltar que o Bandeirante, de Brodowski, atual tricampeão consecutivo, e o União FC, de Atibaia, vice-campeão da última edição, avançaram automaticamente para as quartas de final.

No ano passado, o time piracicabano perdeu para o então favorito Bandeirante FC — que conquistou o tricampeonato logo depois — em uma semifinal. As duas equipes podem voltar a se encontrar em uma eventual semifinal nesta edição do torneio.

