O UVF chega à fase eliminatória após um desempenho positivo na rodada anterior, destacando-se pela força coletiva e o apoio da torcida. A equipe busca construir uma vantagem no confronto disputado em casa.

O Estádio Massoud Cury, em Rio das Pedras, sediará o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Amador do Estado neste sábado (1), às 15h. O União Vila Fátima, representante da Liga Desportiva Piracicabana (LDP), enfrenta o Esporte Clube Vila Aparecida, time de Bragança Paulista.



Do lado adversário, o EC Vila Aparecida (ECVA) possui um histórico no futebol amador paulista e apresenta um elenco com experiência. O time de Bragança Paulista detém a melhor campanha na competição até o momento, com duas vitórias: 3 a 0 sobre o Portão FC e 4 a 2 contra o EC Villa Rica.

O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (8), em Bragança Paulista.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Trajetória na competição

Na fase inicial do torneio, o União Vila Fátima conquistou uma vitória de 3 a 1 sobre o Villa City, de Serrana, e empatou em 3 a 3 com o Red FC, de Ribeirão Preto, garantindo a quarta melhor campanha geral.