31 de outubro de 2025
PDB NO BRASILEIRO

Ginástica de Piracicaba faz estreia hoje (30) no Brasileiro

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação
O evento ocorre em Brasília (DF) e irá até o próximo domingo (2)
O evento ocorre em Brasília (DF) e irá até o próximo domingo (2)

O Projeto Desporto de Base (PDB) - iniciativa da Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) - participa do Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Ginástica Acrobática. O evento ocorre em Brasília (DF) no período de 28 de outubro a 2 de novembro.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e reunirá 12 entidades esportivas representando quatro estados: São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná.

Delegação e Categorias

A equipe de Piracicaba, sob a coordenação da professora Maria Dilailça Ferreira, da Secretaria de Esportes, conta com 18 atletas e três reservas.

Campeonato Brasileiro: Seis atletas estarão em dois grupos femininos, disputando nas categorias pré-infantil e infantil.

Torneio Nacional: Os 12 atletas restantes competirão nos níveis avançado infantil e iniciante, abrangendo as categorias infantil e pré-infantil.

Maria Dilailça Ferreira destacou a relevância do evento. Segundo a coordenadora, trata-se da principal competição da modalidade no país, reunindo equipes e atletas de destaque. A participação é vista como uma oportunidade de aprendizado, visto que a maioria dos atletas está competindo neste nível pela primeira vez.

Cronograma e Transmissão

A competição será realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil.

28/10: Chegada das delegações.

29/10: Períodos de treinamento escalonado e, às 19h, o congresso técnico.

30/10: O início das disputas está programado para as 16h30.

O evento terá transmissão gratuita pela TV CBG no canal oficial da Confederação Brasileira de Ginástica no YouTube.

Atletas de Piracicaba

A delegação que representa Piracicaba é composta pelos seguintes atletas:

  • Giovana Santin Soares de Lima (13 anos)
  • Milena Fernandes Pinto (15 anos)
  • Elloá Vitória Gonçalves da Silva (9 anos)
  • Sabrina Fernando Andrade (17 anos)
  • Victória Santos de Lima Olívio (12 anos)
  • Sophia Godoy Souza (14 anos)
  • Marina Argentato (14 anos)
  • Lara Godoy de Moraes (12 anos)
  • Ana Júlia Siqueira Regonha (15 anos)
  • Ester Vitória Batista da Silva (11 anos)
  • Letícia Gil Gomes (10 anos)
  • Yasmin Isabelle Ramos Santos (11 anos)
  • Emanuelle da Silva Moura (12 anos)
  • Milena Lima Rodoarte (14 anos)
  • Elis Trevisan Santos (8 anos)
  • Rebeca Zampaulo Barbosa (8 anos)
  • Heloize do Carmo Ribeiro (15 anos)
  • Gabriela de Souza Souto (11 anos)
  • Lauany Victória de Araújo (13 anos)
  • Lorenna Vitória de Souza Lopes (12 anos)
  • Helena Breviglier (9 anos)

