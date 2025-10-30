O Projeto Desporto de Base (PDB) - iniciativa da Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) - participa do Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Ginástica Acrobática. O evento ocorre em Brasília (DF) no período de 28 de outubro a 2 de novembro.
A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e reunirá 12 entidades esportivas representando quatro estados: São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná.
Delegação e Categorias
A equipe de Piracicaba, sob a coordenação da professora Maria Dilailça Ferreira, da Secretaria de Esportes, conta com 18 atletas e três reservas.
Campeonato Brasileiro: Seis atletas estarão em dois grupos femininos, disputando nas categorias pré-infantil e infantil.
Torneio Nacional: Os 12 atletas restantes competirão nos níveis avançado infantil e iniciante, abrangendo as categorias infantil e pré-infantil.
Maria Dilailça Ferreira destacou a relevância do evento. Segundo a coordenadora, trata-se da principal competição da modalidade no país, reunindo equipes e atletas de destaque. A participação é vista como uma oportunidade de aprendizado, visto que a maioria dos atletas está competindo neste nível pela primeira vez.
Cronograma e Transmissão
A competição será realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil.
28/10: Chegada das delegações.
29/10: Períodos de treinamento escalonado e, às 19h, o congresso técnico.
30/10: O início das disputas está programado para as 16h30.
O evento terá transmissão gratuita pela TV CBG no canal oficial da Confederação Brasileira de Ginástica no YouTube.
Atletas de Piracicaba
A delegação que representa Piracicaba é composta pelos seguintes atletas:
- Giovana Santin Soares de Lima (13 anos)
- Milena Fernandes Pinto (15 anos)
- Elloá Vitória Gonçalves da Silva (9 anos)
- Sabrina Fernando Andrade (17 anos)
- Victória Santos de Lima Olívio (12 anos)
- Sophia Godoy Souza (14 anos)
- Marina Argentato (14 anos)
- Lara Godoy de Moraes (12 anos)
- Ana Júlia Siqueira Regonha (15 anos)
- Ester Vitória Batista da Silva (11 anos)
- Letícia Gil Gomes (10 anos)
- Yasmin Isabelle Ramos Santos (11 anos)
- Emanuelle da Silva Moura (12 anos)
- Milena Lima Rodoarte (14 anos)
- Elis Trevisan Santos (8 anos)
- Rebeca Zampaulo Barbosa (8 anos)
- Heloize do Carmo Ribeiro (15 anos)
- Gabriela de Souza Souto (11 anos)
- Lauany Victória de Araújo (13 anos)
- Lorenna Vitória de Souza Lopes (12 anos)
- Helena Breviglier (9 anos)