Daniel, de 40 anos, conquistou o título na categoria até 92kg. Já Marcelo, de 44 anos, foi campeão absoluto (acima de 98kg). Além das conquistas da dupla de Piracicaba, o Brasil conquistou mais seis ouros, quatro pratas e um bronze, encerrando o domínio de sete anos dos Estados Unidos na competição.

Os piracicabanos Daniel Ferreira da Cruz e Marcelo Augusto Rodrigues foram campeões mundiais de Boxe Chinês (Kuoshu Lei Tai), em Araraquara, no interior de São Paulo. O 8° Campeonato Mundial de Kung Fu organizado pelo TWKSF (The World Kuo Shu Federation) ocorreu entre os dias 23 e 26 de outubro.

O Mundial contou com a participação de oito países: Brasil, Estados Unidos, Chile, Peru, Argentina, Paraguai, República Dominicana e França. Sendo um representante por nacionalidade em cada categoria.

Ao Jornal de Piracicaba, Ferreira comentou sobre o sentimento após garantir o primeiro lugar: “parecemos crianças, queremos ver a medalha toda hora (risos)”, disse o atleta.

“O título mundial sempre foi um sonho, o sonho de todo atleta de qualquer esporte que pensa grande. Não fomos antes porque sempre foram em outros países. Ter a oportunidade de participar, mesmo eu com 40 e o Marcelo com 44, aqui no nosso país, e ganhar, é uma sensação única. Entramos para a história do esporte neste país; sempre vão lembrar de nós! Nossa família, amigos e alunos sempre falarão de nós com orgulho. A ficha ainda não caiu: nós fomos lá e fizemos o que mais gostamos, que é lutar.”, completou o lutador.