Piracicabanos são campeões mundiais de Boxe Chinês

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação
Daniel Ferreira da Cruz e Marcelo Augusto Rodrigues conquistaram a medalha de ouro no 8° Campeonato Mundial de Kung Fu organizado pelo TWKSF

Os piracicabanos Daniel Ferreira da Cruz e Marcelo Augusto Rodrigues foram campeões mundiais de Boxe Chinês (Kuoshu Lei Tai), em Araraquara, no interior de São Paulo. O 8° Campeonato Mundial de Kung Fu organizado pelo TWKSF (The World Kuo Shu Federation) ocorreu entre os dias 23 e 26 de outubro.

Daniel, de 40 anos, conquistou o título na categoria até 92kg. Já Marcelo, de 44 anos, foi campeão absoluto (acima de 98kg). Além das conquistas da dupla de Piracicaba, o Brasil conquistou mais seis ouros, quatro pratas e um bronze, encerrando o domínio de sete anos dos Estados Unidos na competição.

O Mundial contou com a participação de oito países: Brasil, Estados Unidos, Chile, Peru, Argentina, Paraguai, República Dominicana e França. Sendo um representante por nacionalidade em cada categoria.

Ao Jornal de Piracicaba, Ferreira comentou sobre o sentimento após garantir o primeiro lugar: “parecemos crianças, queremos ver a medalha toda hora (risos)”, disse o atleta.

“O título mundial sempre foi um sonho, o sonho de todo atleta de qualquer esporte que pensa grande. Não fomos antes porque sempre foram em outros países. Ter a oportunidade de participar, mesmo eu com 40 e o Marcelo com 44, aqui no nosso país, e ganhar, é uma sensação única. Entramos para a história do esporte neste país; sempre vão lembrar de nós! Nossa família, amigos e alunos sempre falarão de nós com orgulho. A ficha ainda não caiu: nós fomos lá e fizemos o que mais gostamos, que é lutar.”, completou o lutador.

Com as conquistas, os atletas piracicabanos se consolidaram como primeiros do ranking em suas categorias até a próxima edição do Mundial, que ocorre a cada três anos. Daniel e Marcelo além de competir também são professores nas academias Monsters Fitness e CT Marcelo Rodrigues, respetivamente. Agora, a dupla foca nas próximas competições, porém dessa vez atuando como treinadores.

Ferreira irá acompanhar quatro atletas na 21st International Cup Brazil of Kung Fu Championship, que ocorre no dia 16 de novembro, em Americana, no interior de São Paulo. Já Rodrigues, irá junto com Reinaldo Ekson, um de seus alunos, para o Z Figth Nigth, um torneio de MMA que ocorre na Coreia do Sul, no dia 15 de novembro.

