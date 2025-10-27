Triathlon de Piracicaba conquista quatro ouros na Copa Interior

A equipe de Triathlon de Piracicaba, que atua com o suporte da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), alcançou colocações de destaque durante a quarta etapa da 17ª Copa Interior de Triathlon. A competição, realizada em 5 de outubro em Itatiba, reuniu 703 atletas do estado em disputas de triathlon (ciclismo, corrida e natação), duathlon (ciclismo e corrida) e aquathlon (natação e corrida).
A etapa marcou a estreia dos novos uniformes da equipe de competição de Piracicaba, desenvolvidos em parceria com a Care Club Piracicaba de Triathlon e a Hard Bike. O vestuário foi projetado com materiais que visam otimizar a aerodinâmica e a capacidade de secagem rápida.
Conquistas Individuais da Equipe
A delegação piracicabana assegurou o primeiro lugar em quatro categorias:
- Marcos Maistro (Aquathlon Fitness - 50-54 anos)
- Donizete de Lima (Duathlon Fitness - 50-54 anos)
- Bruna Melo (Duathlon Fitness – 30-39 anos)
- Rafael Aragon (Triathlon Sprint - 45-49 anos)
Adicionalmente, foram conquistadas outras colocações relevantes:
- Michel Barboza (2º lugar no Duathlon Fitness - 40-49 anos)
- Pedro Azevedo dos Santos (3º lugar no Duathlon Sprint - 35-39 anos)
- Rafaela Aragon (3º lugar no Triatlhon Sprint - 45-49 anos)
- Carlos César (3º lugar no Triathlon Olímpico - 60-64 anos, 59º na classificação geral)
A equipe obteve ainda resultados como o quarto lugar de Rafael Naval (Triathlon Olímpico - 40-44 anos) e Daniel Cassano (Aquathlon Sprint - 45-49 anos, 12º no geral). Fernando Hamaguchi e Darcy de Lima ficaram em 5º lugar (Duathlon Sprint - 45-49 anos e 50-54 anos, respectivamente). Anderson Rodrigues finalizou em 7º na sua categoria (45-49 anos) e 38º no geral no Triathlon Olímpico.
Entrega de Uniformes e Relevância do Material
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Selam, realizou a entrega dos novos uniformes à equipe de competição no dia 30 de setembro.
Segundo o secretário municipal de Esportes, a disponibilização dos novos uniformes promove uma identificação visual para a equipe e é crucial para o desempenho dos atletas. A roupa é desenvolvida com foco em otimizar a aerodinâmica e a rápida secagem. O uniforme personalizado também reforça o senso de identidade e união do grupo.
Marcos Maistro, atleta com dez anos de prática, destacou a qualidade do uniforme: "Esse uniforme permite que o atleta tenha um bom desempenho na água e facilita, por exemplo, a transição da natação para corrida"
Os atletas iniciaram a preparação para a próxima competição, que está agendada para 30 de novembro, em São Pedro.