Triathlon de Piracicaba conquista quatro ouros na Copa Interior

A equipe de Triathlon de Piracicaba, que atua com o suporte da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), alcançou colocações de destaque durante a quarta etapa da 17ª Copa Interior de Triathlon. A competição, realizada em 5 de outubro em Itatiba, reuniu 703 atletas do estado em disputas de triathlon (ciclismo, corrida e natação), duathlon (ciclismo e corrida) e aquathlon (natação e corrida).

A etapa marcou a estreia dos novos uniformes da equipe de competição de Piracicaba, desenvolvidos em parceria com a Care Club Piracicaba de Triathlon e a Hard Bike. O vestuário foi projetado com materiais que visam otimizar a aerodinâmica e a capacidade de secagem rápida.

Conquistas Individuais da Equipe