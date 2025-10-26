Confusão na praça: GCM domina 8 arruaceiros e 1 termina preso

A noite desta sexta-feira (24)"pegou fogo" na Praça Central de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi chamada para acabar com uma bagunça que estava tirando o sossego dos moradores da região.
Chegando lá, os guardas se depararam com oito pessoas e três motos. Mas a situação rapidamente saiu do controle: um dos indivíduos começou a desrespeitar os guardas, ameaçar e até tentar agredir um deles. Foi aí que a GCM teve que agir com força proporcional, seguindo os protocolos, para controlar a confusão e proteger todo mundo.
No meio da ocorrência, foram encontrados invólucros vazios de uma substância parecida com cocaína perto do grupo. As motos foram verificadas e liberadas na hora, todas regulares.
Com reforço da Polícia Militar, o caso foi contido, e o agressor foi levado à UPA para exame de corpo de delito e depois para a Delegacia de São Pedro, onde prestou esclarecimentos.
A GCM deixou claro: “Estamos aqui para garantir a ordem e a segurança de todos, sem deixar o desrespeito passar impune”.