Quanto de você é cópia? Quanto é original?

Temos uma tendência natural em repetir comportamentos e, na neurociência, isso se explica pela ligação com nossos neurônios-espelho. Um dos exemplos é quando alguém perto de nós boceja... o que fazemos inconscientemente? Bocejamos também! Entretanto, repetir comportamentos ou ideias pode não ser tão bacana assim. Vamos começar com uma importante analogia. Os caranguejos são criaturas boas, entretanto, eles têm uma atitude no mínimo estranha: coloque alguns deles num balde e nem se preocupe em colocar uma tampa, pois nenhum deles vai sair de lá, isto porque, se um começar a subir, outros vão se encarregar de puxá-lo para baixo novamente. Quantas lições a aprender! Você já “puxou” alguém para baixo em palavras ou atitudes? Ou então já foi “derrubado” por alguém?

E o pior está por vir: isso foi consciente ou inconsciente?

Independente de qualquer coisa, somos sujeitos às pressões do ambiente que vivemos e por isso precisamos estar atentos e avançar em nosso autoconhecimento, pois só assim podemos pensar diferente e comandar nossa vida de forma assertiva, construindo pontes e não muros em nosso dia a dia, além de nos proporcionar qualidade de vida emocional e física.