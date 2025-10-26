Caminhos inconciliáveis

Na última semana, o governo do presidente Lula iniciou o cadastramento online para emissão da Carteira Nacional Docente, por meio da plataforma gov.br. É mais um programa nacional que visa dar dignidade à profissão docente, dar maior organicidade às políticas educacionais e melhorar a qualidade da Educação em nível nacional. A CND vem se somar ao Programa Pé-de-Meia, ao Mais Professores, ao Concurso Nacional Docente e muitos outros. São medidas que caminham na direção do Sistema Nacional de Educação, que foi aprovado no Congresso Nacional e receberá a sansão presidencial.

Também na semana passada tive a oportunidade de participar de um grande e emocionante encontro do presidente Lula e dos ministros Camilo Santana, da Educação, e Fernando Haddad, da Fazenda (que já foi ministro da Educação) com milhares de jovens estudantes em São Bernardo do Campo. Na ocasião, o presidente Lula anunciou o aporte de mais R$ 108 milhões para a Rede Nacional de Cursinhos Populares, que preparam gratuitamente ou com taxas baixíssimas jovens para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e para vestibulares. Um apoio muito importante para quem trabalha voluntariamente para ajudar jovens pobres e periféricos a realizarem o sonho de ingressar no ensino superior.

Conheço bem essa experiência. Como professora, então presidenta da APEOESP, tomei a iniciativa de apoiar a criação do Cursinho Popular Paulo Freire em Piracicaba, que hoje é um sucesso e necessita de mais apoio para continuar contribuindo para o futuro da nossa juventude.