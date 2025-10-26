O Agro além do campo

Quando se fala em agronegócio, muitos ainda pensam apenas em plantações e rebanhos. Mas o agro brasileiro é muito mais do que o campo: é indústria, tecnologia, logística, comércio, energia, ciência e desenvolvimento. O agro é, hoje, uma das forças que mais movimenta o presente e define o futuro econômico do nosso país.

No Brasil, cerca de um quarto do Produto Interno Bruto vem direta ou indiretamente do agronegócio. Esse número, por si só, já mostra a dimensão do setor.

Porém, o impacto real é ainda mais profundo: cada safra bem-sucedida, cada colheita recorde e cada inovação tecnológica no campo se espalham por toda a cadeia econômica, das fábricas de insumos às transportadoras, dos portos aos supermercados, das startups rurais às universidades.