Pílulas ou Passos? A nova medicina está no movimento

Imagine uma manhã fria. O joelho dói, o corpo hesita. A primeira reação de muitos é procurar um comprimido, um anti-inflamatório, um paracetamol, algo que silencie o incômodo e permita continuar o dia. Mas e se a verdadeira cura não estivesse em uma pílula, e sim em um simples movimento?

Um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine intitulado “Comparative efficacy of exercise therapy and oral non-steroidal anti-inflammatory drugs and paracetamol for knee or hip osteoarthritis: a network meta-analysis of randomised controlled trials” reuniu 152 ensaios clínicos, com mais de 17 mil participantes, para responder a uma pergunta que parecia improvável: será que o exercício alivia a dor da artrose tanto quanto os remédios mais usados como os anti-inflamatórios e o paracetamol? O resultado foi surpreendente: sim. O exercício mostrou o mesmo efeito analgésico e de melhora funcional que os medicamentos, mas com uma diferença crucial, sem os efeitos colaterais que ameaçam a saúde de quem depende dessas drogas.

A artrose é o desgaste das articulações, um processo natural do envelhecer que, em muitos casos, se acelera pelo sedentarismo, pelo excesso de peso e por desequilíbrios musculares e falta de exercícios. A dor surge não apenas da inflamação, mas da falta de estabilidade e de movimento que enfraquecem o corpo. Nesse contexto, os medicamentos apenas desligam o alarme, mas não resolvem o incêndio. Já o exercício, quando bem orientado, ataca a origem do problema.