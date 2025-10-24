A importância de não sermos esquecidos

Há um desejo quase silencioso que habita o coração humano: o de não ser esquecido. Queremos que nossa passagem pela vida do outro tenha deixado marcas, lembranças, significados. É natural querer permanecer na memória de quem amamos, especialmente quando uma história termina, mas há quem transforme esse desejo em obstinação, tentando se fazer presente de qualquer forma, mesmo que seja pela dor, pela mágoa ou pela vingança.

Isso acontece com frequência em separações, onde ex-maridos e ex-mulheres, ainda presos àquilo que foi, buscam não desaparecer e tentam deixar rastros, não de amor, mas de feridas. Quando o fim vem acompanhado de traição ou quando um dos dois ainda ama, o esquecimento se torna quase insuportável, então, muitos insistem em continuar existindo na vida do outro, nem que seja como lembrança amarga. Mas, ao fazer isso, perdem a chance de serem lembrados com ternura, com respeito, com gratidão.

Seria libertador se, ao invés de nos tornarmos fantasmas que rondam o passado, deixássemos que a memória guardasse apenas o que houve de bom. Que fôssemos lembrados pela alegria que causamos, pelos sorrisos que despertamos, pela forma como amamos e fomos amados. Há uma diferença profunda entre ser inesquecível e se recusar a ser esquecido, o primeiro é fruto da presença verdadeira e o segundo do medo da ausência.