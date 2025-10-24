A paz e o tango de Satanás

Para os círculos acadêmicos, o mês de outubro é sempre uma festa, aguardada com grande expectativa. Motivo: data em que são comunicados os prêmios Nobel de medicina, física, química e economia. Mas para nós, meros mortais, o que importa mesmo e infla as casas de apostas do mundo inteiro são ou outros dois prêmios do Nobel, muito mais polêmicos e midiáticos: o de Literatura e o da Paz.

É quase impossível polemizar sobre as escolhas dos prêmios de medicina, física, química ou economia, seja porque o tema motivador da premiação é por demais complexo, seja porque nunca ouvimos falar o nome dos premiados, muito menos dos preteridos. Mas o mundo da literatura é para lá de mais apaixonante - e cheio de vaidades, ufanismos nacionalistas e um suave toque de ideologia. O Brasil, é claro, nunca ganhou nenhum prêmio.

Na literatura brasileira não há lugar para complexo de viralatismo, temos grandes escritores e uma literatura de alto nível, mas toda ela escrita numa língua que ninguém fala, ninguém lê. Portugal entra nesse mesmo balaio de gato (ou de língua). Posso aqui descrever uma lista de escritores brasileiros que mereciam o prêmio Nobel e aposto que muitos leitores vão endossar e até sugerir outros nomes. Mas deixa esse assunto para lá. Quem sabe em 2040 recebamos alguma premiação. Não podemos jamais perder a esperança.