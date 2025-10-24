Piracicabana é bronze do Karatê nos Jogos Escolares Brasileiros

A competição, organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e que mobiliza milhares de profissionais em Uberlândia, Minas Gerais, viu Valentina brilhar na Série Ouro – sub-14 (+54 quilos). A jovem karateca competiu com outras 27 atletas de todo o país e, após um desempenho impressionante com quatro vitórias, foi superada apenas na semifinal, garantindo seu lugar no pódio.

O esporte de Piracicaba obteve um importante destaque nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) sub-14 de 2025. A atleta Valentina Carvalho, de 14 anos, integrante da equipe Piracicaba/Sport Way/Dojo Kai e representante da Seleção Paulista, conquistou a medalha de bronze na modalidade de karatê.

Diego Spigolon, treinador da atleta, celebrou o resultado. "Essa conquista vem para coroar, mais uma vez, o trabalho de formação de excelência realizado pelo karatê de Piracicaba. Estamos felizes com o resultado, mas sabendo que ela tem potencial para evolução, trilhando o caminho de outros atletas que fizeram história na modalidade em nível internacional", destacou Spigolon.

A participação de Valentina e a medalha de bronze reforçam a relevância do trabalho de base desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam). Roger Carneiro, secretário municipal de Esportes, ressaltou a importância do evento na formação dos jovens. "Os jogos influenciam na formação do atleta, tanto na parte esportiva como na parte social. Ter uma atleta, jovem e com muito potencial, entre as melhores do Brasil é motivo de orgulho para o esporte de Piracicaba", afirmou.

Considerado o maior evento do esporte estudantil do país, os JEBs reúnem mais de 5 mil estudantes-atletas de escolas públicas e particulares de todos os estados brasileiros e prosseguem até o dia 28 de outubro. A edição conta com modalidades como futsal, ginástica rítmica, natação, atletismo, judô, taekwondo, basquete, handebol, e, claro, o karatê, entre outras.