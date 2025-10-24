Piracicabana é bronze do Karatê nos Jogos Escolares Brasileiros

O esporte de Piracicaba obteve um importante destaque nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) sub-14 de 2025. A atleta Valentina Carvalho, de 14 anos, integrante da equipe Piracicaba/Sport Way/Dojo Kai e representante da Seleção Paulista, conquistou a medalha de bronze na modalidade de karatê.
A competição, organizada pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e que mobiliza milhares de profissionais em Uberlândia, Minas Gerais, viu Valentina brilhar na Série Ouro – sub-14 (+54 quilos). A jovem karateca competiu com outras 27 atletas de todo o país e, após um desempenho impressionante com quatro vitórias, foi superada apenas na semifinal, garantindo seu lugar no pódio.
Diego Spigolon, treinador da atleta, celebrou o resultado. "Essa conquista vem para coroar, mais uma vez, o trabalho de formação de excelência realizado pelo karatê de Piracicaba. Estamos felizes com o resultado, mas sabendo que ela tem potencial para evolução, trilhando o caminho de outros atletas que fizeram história na modalidade em nível internacional", destacou Spigolon.
A participação de Valentina e a medalha de bronze reforçam a relevância do trabalho de base desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam). Roger Carneiro, secretário municipal de Esportes, ressaltou a importância do evento na formação dos jovens. "Os jogos influenciam na formação do atleta, tanto na parte esportiva como na parte social. Ter uma atleta, jovem e com muito potencial, entre as melhores do Brasil é motivo de orgulho para o esporte de Piracicaba", afirmou.
Considerado o maior evento do esporte estudantil do país, os JEBs reúnem mais de 5 mil estudantes-atletas de escolas públicas e particulares de todos os estados brasileiros e prosseguem até o dia 28 de outubro. A edição conta com modalidades como futsal, ginástica rítmica, natação, atletismo, judô, taekwondo, basquete, handebol, e, claro, o karatê, entre outras.
O foco de Valentina, e de outros atletas piracicabanos, agora se volta para a próxima semana, quando, sob coordenação da treinadora Natalia Brozulatto, eles participarão da Fase Final do Campeonato Brasileiro de Karatê de Base, que será realizada em João Pessoa, Paraíba. "Nossa expectativa para essa competição também é muito grande. Sabemos das dificuldades, mas vamos em busca de resultados positivos", finalizou o treinador Diego Spigolon.