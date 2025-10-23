Real Javari é bicampeão do Amador da Liga Piracicabana

O Real Javari, clube amador sediado na região de Santa Terezinha, zona norte de Piracicaba, conquistou o bicampeonato do Campeonato Amador da Liga Piracicabana de Futebol. A equipe assegurou o título no último domingo (19), após vencer o Visual Leste por 1 a 0 na final. O gol da vitória foi marcado pelo atleta Daniel França, em cobrança de pênalti.
O campeonato contou com o apoio da deputada estadual Professora Bebel (PT) e da Apeoesp. A decisão foi realizada no campo da Usina Modelo, no Parque São Jorge, um local tradicional que recebe jogos do futebol amador desde 1979 e que reuniu centenas de torcedores para a partida.
A final colocou frente a frente o melhor ataque contra a melhor defesa do torneio. O campeonato teve início em agosto com a participação de 20 equipes. O Visual Leste chegou à decisão invicto e possuía a defesa menos vazada da competição, com apenas dois gols sofridos. Na fase de grupos, as duas equipes finalistas se enfrentaram e o Javari saiu com a vitória.
Por sua vez, o Real Javari, que defendia o título de 2024, apresentava o ataque mais eficiente, com 26 gols em sete jogos. A partida final refletiu o equilíbrio das campanhas, com as equipes demonstrando empenho.
A competição é organizada pela Liga Piracicabana de Futebol, fundada em 1940. A entidade é reconhecida como a mais antiga da cidade e uma das mais tradicionais do estado de São Paulo, sendo filiada à Federação Paulista de Futebol (FPF). O torneio, que historicamente revelou nomes como o XV de Piracicaba e Katatumba, reforça a relevância do futebol de várzea na cidade. Com este resultado, o Real Javari consolida sua posição como uma das principais equipes do cenário amador local.
Futebol Amador de Piracicaba
No início de setembro, o União Vila Fátima conquistou o título da 4ª edição da Copa Tio Régis de futebol amador, da Liga Desportiva Piracicabana (LDP). Além da taça, a equipe está representando Piracicaba no Amador do Estado, que começou na semana passada.
A equipe na primeira rodada, venceu por 3 a 1 o Villa City, de Serrana. Agora enfrenta o Red FC, de Ribeirão Preto, na segunda rodada, no sábado (25).
O União São Jorge, vice-campeão este ano na LDP, também esteve no Amador do Estado, mas foi eliminado após um empate e uma derrota.