Prefeitura abre chamamento público para projetos esportivos; veja

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, iniciou o processo de inscrições para um chamamento público. O objetivo é selecionar Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em desenvolver um projeto de formação e desenvolvimento esportivo em 25 modalidades, com vigência prevista de janeiro a dezembro de 2026. O edital foi publicado no Diário Oficial do município na sexta-feira, 17 de outubro.

VEJA MAIS:



O prazo para a apresentação das propostas segue até 17 de novembro. O calendário subsequente prevê a avaliação das propostas por uma Comissão de Seleção entre os dias 21 e 28 de novembro. A divulgação do resultado preliminar está estimada para 1º de dezembro de 2025. Já o resultado final deve ser publicado em 5 de dezembro (na ausência de recurso) ou 17 de dezembro (com recurso).