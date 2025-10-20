Integração Turística na RMP

Piracicaba e sua região vivem um momento de fortalecimento da identidade regional, com uma vocação que vai muito além das fronteiras administrativas. Estamos falando de uma área que reúne história, natureza, inovação e hospitalidade, ingredientes fundamentais para o fortalecimento de uma rota turística integrada, capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável.
Cidades como São Pedro, Águas de São Pedro, Brotas, Torrinha formam, ao lado de Piracicaba, um eixo turístico singular. Cada uma delas traz consigo um conjunto de atrativos que se complementam: São Pedro, com suas serras, mirantes cachoeiras e hotéis fazenda, Águas de São Pedro, com seu turismo de bem-estar e tradição em hospitalidade, Brotas, referência nacional em ecoturismo e esportes de aventura e Torrinha, que encanta com suas grutas, trilhas e um turismo rural em expansão. Piracicaba, por sua vez, soma a tudo isso sua força em eventos, gastronomia, cultura e turismo de negócios.
A união entre essas cidades não é apenas desejável, é estratégica. Quando cada município divulga o que tem de melhor e, ao mesmo tempo, valoriza o que o vizinho oferece, todos ganham. É essa lógica de complementaridade que transforma uma visita pontual em uma experiência completa, prolongando estadias, ampliando o consumo local e fortalecendo toda a cadeia do turismo, da rede hoteleira aos pequenos empreendedores.
Piracicaba se destaca como polo natural dessa integração regional. A cidade, com sua infraestrutura consolidada e sua tradição em receber eventos empresariais, acadêmicos e culturais, tem condições ideais para ser referência no turismo de negócios, um segmento em constante crescimento. Feiras, congressos e encontros profissionais movimentam hotéis, restaurantes e serviços, atraindo visitantes que muitas vezes retornam para lazer e descanso, conhecendo novas opções na região.
Mas para que essa vocação se consolide ainda mais, é essencial a construção de uma rota turística estruturada, com sinalização adequada, estratégias conjuntas de divulgação e uma governança integrada. Isso significa unir esforços entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil, com planejamento e metas claras. Precisamos pensar regionalmente, agir de forma colaborativa e comunicar ao Brasil que o interior paulista tem muito mais a oferecer do que se imagina.
O turismo é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento porque gera emprego, renda e pertencimento. Quando uma região se enxerga como destino, ela desperta em seus moradores o orgulho de mostrar sua terra e suas tradições. É essa energia coletiva que transforma lugares comuns em destinos memoráveis.
Piracicaba e sua região têm tudo o que o turista moderno procura: natureza exuberante, segurança, boa gastronomia, cultura viva e um povo acolhedor. A soma desses atributos, alinhada a uma estratégia regional de promoção e qualificação, pode consolidar definitivamente o território como uma das principais referências turísticas do Estado de São Paulo.
Nosso papel, enquanto representantes públicos, é fomentar políticas que incentivem esse caminho, apoiando investimentos em infraestrutura, capacitação e divulgação integrada. A valorização do turismo regional é, acima de tudo, um compromisso com o futuro, um futuro onde as cidades crescem juntas, impulsionadas por sua diversidade e por um mesmo propósito: transformar potencial em prosperidade.
Que Piracicaba e região sigam firmes nesse movimento de união e promoção conjunta. Quando todos falam de si, mas também falam uns dos outros, a região se torna mais forte, mais visível e mais capaz de gerar oportunidades. Essa é a verdadeira rota do desenvolvimento, e é por ela que devemos seguir.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.