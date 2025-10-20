Integração Turística na RMP

Piracicaba e sua região vivem um momento de fortalecimento da identidade regional, com uma vocação que vai muito além das fronteiras administrativas. Estamos falando de uma área que reúne história, natureza, inovação e hospitalidade, ingredientes fundamentais para o fortalecimento de uma rota turística integrada, capaz de impulsionar o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável.

Cidades como São Pedro, Águas de São Pedro, Brotas, Torrinha formam, ao lado de Piracicaba, um eixo turístico singular. Cada uma delas traz consigo um conjunto de atrativos que se complementam: São Pedro, com suas serras, mirantes cachoeiras e hotéis fazenda, Águas de São Pedro, com seu turismo de bem-estar e tradição em hospitalidade, Brotas, referência nacional em ecoturismo e esportes de aventura e Torrinha, que encanta com suas grutas, trilhas e um turismo rural em expansão. Piracicaba, por sua vez, soma a tudo isso sua força em eventos, gastronomia, cultura e turismo de negócios.

A união entre essas cidades não é apenas desejável, é estratégica. Quando cada município divulga o que tem de melhor e, ao mesmo tempo, valoriza o que o vizinho oferece, todos ganham. É essa lógica de complementaridade que transforma uma visita pontual em uma experiência completa, prolongando estadias, ampliando o consumo local e fortalecendo toda a cadeia do turismo, da rede hoteleira aos pequenos empreendedores.