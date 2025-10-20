Uma tradição errada que precisava ser corrigida

Neste ano de 2025 estamos comemorando os 130 anos da chegada, ao Brasil, dos primeiros claretianos, membros da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, fundada por Santo Antônio Maria Claret (1807-1870), que viveu numa época conturbada, em que ocorreram na Espanha, seu país natal, guerras sangrentas (tanto externas como civis), várias revoluções, com quedas de governo e grande número de mortos.

Foi uma época extremamente agitada, política, cultural e socialmente falando. Do ponto de vista econômico, foi também uma época de grandes transformações, em que a industrialização nascente produziu um êxodo rural, acorrendo às cidades maiores numerosas famílias camponesas em busca de melhores salários e condições de vida mais favoráveis. Isso ensejou o surgimento de uma espécie de proletariado urbano, em que incontáveis jovens se viam virtualmente abandonados, sem recursos econômicos e sem educação que os aparelhasse e capacitasse para aquela nova realidade à qual seus pais não estavam preparados e, ainda menos, podiam eles próprios estar.

Foi nesse contexto que atuou, com grande empenho e considerável sucesso, o missionário catalão Antônio Maria Claret, nascido próximo a Barcelona, numa família de prósperos fabricantes de tecidos. Iniciou a vida trabalhando na indústria de sua família e somente aos 22 anos de idade decidiu tornar-se religioso. Procurou empenhadamente levar a educação - religiosa, cívica, profissionalizante - a todos os desassistidos, cumprindo, assim, uma eminente função social, muito adequada às necessidades do seu tempo. Dotado de grande capacidade de ação e consideráveis dons de liderança, expandiu suas atividades apostólicas e assistenciais, conseguindo apoios em todas as classes da sociedade e alcançando sucesso em sua obra, a qual se irradiou, logo, para outros países da Europa e, a seguir, para o mundo inteiro. Muito ativo, publicou durante sua vida mais de 150 livros ou opúsculos, sem contar as cartas pastorais editadas durante o período em que esteve em Cuba, como Arcebispo de Havana.