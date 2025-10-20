Entregue-se ao presente!

Entenda: daqui há 100 anos, no?s e todas as pessoas vivas hoje neste mundo estara?o mortas. E sa?o neles, nos cemite?rios deste planeta, que esta?o enterradas muitas pessoas que na?o viveram ou que esperaram algo para começar a viver... Mortos, o que faremos com nossos bens materiais, com nossa vaidade e nosso orgulho?

Para onde vai o tempo perdido, o perda?o que na?o demos, o orgulho que nos cegou para as verdadeiras riquezas desta vida? Que prec?o voce? esta? pagando para ter a vida que tem e ser quem e??

?A maior lição sobre a importância do tempo é dada por uma das mais famosas Escolas da Filosofia, o Estoicismo, que simplesmente nos ensina a felicidade de uma maneira eficaz e linda. Epiteto, um dos mentores do Estoicismo, disse: “Abraça teu filho hoje, porque amanhã ele pode não estar vivo”. Forte, não é? Pois bem, o que ele quis dizer com essa frase? Que devemos nos entregar ao presente, vivê-lo com toda intensidade. Viver o hoje. Quantas vezes não valorizamos o que temos, mas, quando perdemos, sim! Como deixamos para depois o que poderíamos estar fazendo agora: o carinho, o afeto, o agradecimento, o reconhecimento. Será que teremos o depois? A Escola Estoica ensina que precisamos focar o que está dentro das nossas possibilidades, estrutura e note, a maioria das coisas neste mundo não estão no nosso controle. Depressão, stress, ansiedade e tantas outras doenças e sofrimentos acontecem, basicamente, pelo não entendimento e aplicação dessas verdades do Estoicismo.

Somos muito pequenos, erramos (todos), julgamos, sequer observamos o que o outro tem de positivo; mas temos a lista completa e na ponta da li?ngua dos pontos negativos (deles). Mas, e dos nossos? Pense bem: para que agir assim? Depois que elas (ou no?s) estivermos mortos (e ningue?m sabe o momento), na?o vai adiantar reconhecer ou se arrepender.