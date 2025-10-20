Pela educação inclusiva no Estado de São Paulo

Nosso mandato popular realizou na noite de 10 de outubro audiência pública online sobre os direitos educacionais inclusivos das crianças e adolescentes com deficiência, direitos esses que estão sendo severamente prejudicados pela edição da Resolução 129/2025 da Secretaria Estadual da Educação (SEDUC).

Nesta audiência, tivemos a oportunidade de ouvir contribuições importantes sobre o tema, tanto de especialistas quanto de pessoas que vivenciam diretamente a necessidade, os problemas e as dificuldades da educação inclusiva na rede estadual de ensino.

Participaram como palestrantes Isaac Saglia, doutorando da PUC Campinas, professor e orientador pedagógico na Prefeitura de Campinas e professor de referência no Centro de Formação Paulo Freire na Prefeitura de Hortolândia; a professora da educação especial Priscila Cintra, da cidade de Franca; Beatriz Cavalheiro, professora, pesquisadora e profissional de acessibilidade da comunicação e informação e coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Unifesp; e Luciana Cristina Alves, mãe atípica de estudante autista nível 1 de suporte e surdo oralizado da rede pública estadual em Franca/SP e ativista em defesa dos direitos dos alunos da Educação Especial. Também apresentou uma análise jurídica da Resolução o dr. Jeferson Celos, membro do corpo jurídico da APEOESP.