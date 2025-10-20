Piracicabana é campeã brasileira de Muay Thai e irá para Mundial

As datas oficiais ainda não foram divulgadas, mas a competição deve ocorrer no segundo semestre do próximo ano, entre junho e novembro. A lutadora já demonstra confiança em sua busca pelo cinturão. Esta será a segunda vez consecutiva que Giovana disputará o torneio intercontinental. Em 2025, em Bangkok, na Tailândia, a atleta de Piracicaba ficou com a segunda colocação, "batendo na trave" na busca pelo título.

Giovana Prado conquistou o título de campeã brasileira de Muay Thai no último sábado (18), na categoria de 55 Kg. O torneio foi realizado em Brasília-DF e assegurou à atleta uma vaga para disputar o Mundial da categoria — o International Thai Martial Arts Games (ITMA) — que acontecerá em 2026

Moradora do bairro do Castelinho, Giovana comentou ao Jornal de Piracicaba sobre a expectativa para seu retorno ao Mundial. “Estou mais preparada fisicamente, psicologicamente, já sabemos agora como é toda pressão de estar lá e vou estar mais preparada do que nunca. Estou conseguindo muito apoio e parcerias que estão me ajudando a evoluir muito mais. Estamos confiantes que vamos trazer esta vitória”, afirmou.

Prado também falou sobre as mudanças realizadas de um ano para o outro para buscar a primeira colocação. Para ela, o que era um sonho, agora pode se tornar realidade. “Realmente o preparo físico e as técnicas, estamos evoluindo, buscando evoluir mais e mais, treinando muito, focados e com o objetivo de trazer este Mundial, que parecia um sonho na primeira vez e nesta segunda já estamos indo com a certeza que vamos trazer para casa”, completou.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Rotina dividida

Além do Muay Thai, a lutadora de 26 anos, que também trabalha na empresa da família, falou sobre a rotina intensa para custear e manter o sonho de se tornar profissional. “Eu faço musculação cedo, antes do trabalho, e depois do serviço, eu treino e corro de segunda a sexta. Aos sábados, consigo fazer a musculação de manhã e, à tarde, faço mais um treino de Muay Thai. No domingo, tento descansar ou acabo fazendo uma corrida leve só para movimentar”, compartilhou sobre seu dia a dia.