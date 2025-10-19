Top Destinos Turísticos: Piracicaba concorre em três categorias

Turismo Cultural, Turismo Gastronômico e Turismo de Negócios e Eventos são as três categorias nas quais Piracicaba está inscrita para concorrer ao prêmio Top Destinos Turísticos 2025.
A votação pública é gratuita e continua aberta pelo site topdestinossp.com.br/cidades/piracicaba. Esta é a sétima edição da premiação, que fornece ao município vencedor o selo de reconhecimento aos investimentos feitos no setor turístico para geração de riquezas na cidade.
O prêmio Top Destinos Turísticos foi criado pela Skål Internacional São Paulo (Associação Mundial dos Profissionais de Viagens e Turismo) e pela ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil). Além da votação popular online, que vai até 10 de novembro, há o júri técnico, constituído por especialistas nos diferentes segmentos de mercado e que correspondem às categorias em disputa, para validar a qualidade dos atrativos turísticos.
“Contamos com o apoio da população para que votem em Piracicaba, um destino turístico que merece o reconhecimento pelos seus atrativos. A cidade é rica em cultura e belezas naturais e consolidou-se como polo de negócios no interior paulista. As opções de turismo no município são para os mais variados perfis”, falou a titular da Secretaria Municipal de Turismo de Piracicaba, Clarissa Quiararia.
O prêmio Top Destinos Turísticos tem ao todo 16 categorias. Além das que Piracicaba concorre, existem as categorias Turismo de Aventura, Turismo de Compras, Ecoturismo, Turismo de Esporte, Turismo de Estudos e Intercâmbio, Turismo Náutico, Turismo de Parques Temáticos e Naturais, Turismo de Pesca, Turismo Religioso, Turismo Rural, Turismo de Saúde e Bem-estar, Turismo Social e Turismo de Sol e Praia.
A inscrição de cada município no prêmio é feita por representantes da Prefeitura local, tendo como limite até três categorias por cidade. Para que a inscrição seja validada é necessário apresentar defesa escrita e fotos.
O edital da premiação em 2025 abrange 644 municípios paulistas. O anúncio do vencedor está previsto para o dia 28 de novembro, em cerimônia em Itapecerica da Serra.