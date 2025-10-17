Santuário interior

Segundo uma perspectiva sistêmica, vivemos simultaneamente em múltiplas dimensões que se interpenetram e se influenciam: material, emocional, mental e espiritual – correspondentes aos diversos aspectos de nosso ser. Do mesmo modo, vivemos em nosso universo interior, ao mesmo tempo que somos participantes do mundo exterior e inseridos no contexto social.

Como seres gregários e graças à necessidade de convívio e intercâmbio, certamente precisamos, em inumeráveis situações, recorrer à ajuda externa, tanto quanto devemos oferecer auxílio aos demais. Nessa dinâmica, para que as relações interpessoais sejam saudáveis, construtivas e criativas é fundamental que nossa estrutura psíquica seja cultivada e cuidada.

Sabe-se que, devido ao processo de transição planetária ora em curso, crises de toda ordem têm ocorrido e tendem, até certo ponto, a se intensificar. Isso é facilmente percebido quando se observa a situação planetária atual, caracterizada, dentre outros aspectos, por conflitos de toda ordem.