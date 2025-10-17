‘É um sentimento especial, um momento único’

O volante Carlos Manuel, capitão do tricampeonato do XV de Novembro na Copa Paulista, é só sorrisos. Para ele, essa conquista será sempre lembrada eternamente pelos torcedores. A emocionante vitória por 2 a 0, diante do Primavera, no sábado (11), no estádio Barão da Serra Negra completamente lotado, mostrou a garra e a maturidade de um time que não desistiu em nenhum momento. Foi derrotado na partida de ida, por 1 a 0, em Campinas, mas teve forças para virar o jogo e levantar a taça com o placar agregado de 2 a 1.

Com a experiência de ter atuado por 10 anos no Atlético-MG, desde a formação até o time principal, e rodado o interior de Minas Gerais e de São Paulo, o volante liderou o grupo vencedor. Designado pelo técnico Moisés Egert para ser o seu homem de confiança dentro de campo, Carlos Manuel não decepcionou. No final, foi agraciado com a honra de erguer o troféu de campeão, que colocou o Alvinegro entre os maiores vencedores da competição – três conquistas (2016, 2022 e 2025), ao lado do Paulista de Jundiaí.

O meio-campista diz que um dos grandes méritos do Glorioso Esquadrão no título da Copa Paulista foi a mentalidade vencedora. “Sinceramente, nosso grupo era muito confiante desde o início. Antes de começar o campeonato, no primeiro contato que tivemos, falamos sobre título, já almejávamos a conquista, e, de forma natural, com muito trabalho, acabou acontecendo”, declara.