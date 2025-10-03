3ª Edição da Corrida Kazamigas será domingo (19); confira

A Terceira Edição da Corrida e Caminhada Outubro Rosa do grupo Kazamigas será realizada no domingo (19), com largada às 7h30, em frente à lagoa do bairro Santa Rita. O percurso é de 5 km. O evento tem o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), Saúde, Turismo e Segurança Pública, Trânsito e Transportes.
A estimativa da organização é de participação de 1.600 mulheres, número que representa o dobro de participantes em relação ao ano de 2024, quando 800 pessoas participaram da prova, realizada no mesmo local, na Avenida dos Concepcionistas, 1000.
O evento integra a campanha municipal de prevenção ao câncer de mama. Esta edição terá o Ônibus Rosa e o Fusca Rosa na programação, além de brindes para as participantes.
Retirada de Kits
A entrega dos kits de participação ocorre no sábado (18), das 9h às 19h, na Loja Maravilhas do Lar (Avenida 31 de Março, bairro Pauliceia), e no local e dia da corrida, das 6h às 7h.
Histórico do Grupo
O grupo Kazamigas Piracicaba, formado por mulheres, foi fundado em 2019 por Ezidineia Gonçalves e Vanilse Militão. O projeto nasceu após a participação de 15 integrantes em uma corrida em Santa Bárbara d'Oeste.
O movimento realiza treinos de caminhada e corrida de rua e, atualmente, reúne cerca de 620 participantes.
Segundo Ezidineia Gonçalves, as atividades esportivas funcionam como suporte para mulheres que enfrentam diagnósticos de câncer de mama, depressão, ansiedade e obesidade, além de contribuir para a recuperação da autoestima.
Veja a programação
A largada oficial será dada às 7h30, na Rua Lívio Ferraciu. Durante o percurso, que inclui as avenidas Concepcionistas, Antônio Elias e Flávio Ferro, além da Rua José Antônio Tricânico, haverá um ponto de hidratação na Avenida Flávio Ferro. O final do percurso também será na Rua Lívio Ferraciu.
Às 8h10, será servido o café da manhã pós-prova, disponível para todas as inscritas. Em seguida, às 8h20, haverá uma apresentação de Dance Raul. A solenidade de premiação está prevista para começar às 9h, com a entrega de medalhas e troféus e as fotos oficiais no pódio. O evento se encerra com agradecimentos aos parceiros e patrocinadores e com sorteios, a partir das 9h30. Saiba mais pelo Instagram: @kazamigaspiracicaba