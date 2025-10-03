3ª Edição da Corrida Kazamigas será domingo (19); confira

A Terceira Edição da Corrida e Caminhada Outubro Rosa do grupo Kazamigas será realizada no domingo (19), com largada às 7h30, em frente à lagoa do bairro Santa Rita. O percurso é de 5 km. O evento tem o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam), Saúde, Turismo e Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

VEJA MAIS:



A estimativa da organização é de participação de 1.600 mulheres, número que representa o dobro de participantes em relação ao ano de 2024, quando 800 pessoas participaram da prova, realizada no mesmo local, na Avenida dos Concepcionistas, 1000.