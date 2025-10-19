19 de outubro de 2025
Veja os 5 melhores restaurantes de comida japonesa em Piracicaba

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Comida japonesa é uma das mais populares em Piracicaba.

Se você é fã de sushi e sashimi, vale a pena explorar os 5 melhores restaurantes japoneses de Piracicaba. A gastronomia nipônica, trazida pelos imigrantes, se enraizou no Brasil e ganhou releituras locais. Aqui na cidade, os chefs preservam a técnica tradicional ao mesmo tempo em que inventam combinações contemporâneas. Dos clássicos preparados com precisão às criações autorais que surpreendem pelo sabor e apresentação, essas cinco casas oferecem uma experiência completa — do omakase aos pratos para compartilhar. Reserve uma noite para provar o melhor do Japão sem precisar viajar: bom apetite!

Restaurante Jangada

Contato: (19) 97149-8515

Endereço: Av. Limeira, 722 - Areião

Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 22h, sábado, das 12h às 22h e domingo, das 12h às 20h

Ikigai Exclusive Sushi

Contato: (19) 3058-1617

Endereço: R. Frei Evaristo de Santa Úrsula, 20 - Nova Piracicaba

Horário de funcionamento: terça-feira à sábado, das 11h30 às 14h30 e das 19h às 22h

Watashi Sushi

Contato: (19) 3434-1382

Endereço: Av. Carlos Botelho, 568 - São Judas

Horário de funcionamento: segunda-feira à quinta-feira, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 23h; sexta-feira, das 11h30 às 15h e das 18h30 às 23h30; sábado, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 23h30 e domingo, das 11h30 às 16h e das 18h30 às 23h

Kobu Sushi

Contato: (19) 3927-2660

Endereço: Av. Brasil, 1215 - Cidade Jardim

Horário de funcionamento: terça-feira à sexta-feira, das 18h30 às 23h e sábado e domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h30 às 23h

Kanzen Piracicaba

Contato: (19) 99897-9171

Endereço: Alameda Alcindo Lopes Lucas - Terras de Piracicaba

Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h

