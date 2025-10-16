Jornalista Lilian Geraldini palestra na Feira do Empreendedor

A locutora e jornalista Lilian Geraldini ministra palestra na Feira do Empreendedor do Sebrae (FE25), nesta quinta-feira (16). Com o tema “A sua comunicação te define – ela está dentro de você”, falará na Arena “Você criador de conteúdo”, às 15h. A Feira ocorre de 15 a 18 deste mês, no São Paulo Expo.
Jornalista e locutora de formação, Lilian atua em diversas áreas da Comunicação, com grande experiência em rádio, sua grande paixão. Atualmente, trabalha com locução para produção audiovisual, apresentação de eventos, treinamentos e palestras inclusive corporativas, além de ser a voz do Piranews, bloco informativo da rádio Jovem Pan FM, em parceria com o Engenho da Notícia Assessoria de Imprensa.
“Comunicação, para mim, é movimento e conexão. Então, falar sobre comunicação é empolgante, especialmente pela possibilidade do aprendizado que a troca proporciona. Estou muito feliz por estar em um evento como a Feira do Empreendedor do Sebrae, compartilhando algo que tenho me dedicado mais intensamente nos últimos tempos: ajudar as pessoas a encontrarem sua própria forma de se comunicar”, afirma Lilian.
A Feira, em sua 14ª edição, tem foco no fomento ao empreendedorismo, geração de negócios, networking e divulgação de produtos e serviços. De acordo com o Sebrae, a expectativa é receber mais de 110 mil visitantes e movimentar R$ 45 milhões em negócios na ocasião. A entrada para a Feira é gratuita e as inscrições podem ser feitas em www.fe25.com.br
PRÊMIO SEBRAE DE JORNALISMO – No último dia 2 de outubro, o Sebrae divulgou os ganhadores da etapa estadual do 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo. Lilian Geraldini ficou em segundo lugar na categoria áudio, com a reportagem produzida por ela e veiculada pela rádio Educadora 1060 AM, do grupo Jovem Pan, intitulada “Cuidar do que é nosso – Meio Ambiente e Rio Piracicaba”. Foram mais de 300 trabalhados enviados no Estado. A mesma matéria de Lilian também foi vencedora do Prêmio Mirante de Jornalismo Sustentável, em 2024, na categoria Radiojornalismo.
Os primeiros colocados nas categorias Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário receberam um leitor de texto digital. Os segundos colocados ganharam um smart speaker e os terceiros colocados, um relógio inteligente. Todas as categorias também receberam um certificado de participação.
“Representar a cidade é gratificante, ainda mais por ser uma matéria em rádio, que foi e continua sendo a minha grande escola na comunicação e no jornalismo. Mais especial foi poder evidenciar o trabalho de piracicabanos que amam o nosso rio e fazem sua parte para conscientizar os outros a também cuidarem dele. Radiojornalismo é serviço e utilidade pública. Feliz demais com o prêmio”, conta a profissional.