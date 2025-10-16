Jornalista Lilian Geraldini palestra na Feira do Empreendedor

A locutora e jornalista Lilian Geraldini ministra palestra na Feira do Empreendedor do Sebrae (FE25), nesta quinta-feira (16). Com o tema “A sua comunicação te define – ela está dentro de você”, falará na Arena “Você criador de conteúdo”, às 15h. A Feira ocorre de 15 a 18 deste mês, no São Paulo Expo.

Jornalista e locutora de formação, Lilian atua em diversas áreas da Comunicação, com grande experiência em rádio, sua grande paixão. Atualmente, trabalha com locução para produção audiovisual, apresentação de eventos, treinamentos e palestras inclusive corporativas, além de ser a voz do Piranews, bloco informativo da rádio Jovem Pan FM, em parceria com o Engenho da Notícia Assessoria de Imprensa.

“Comunicação, para mim, é movimento e conexão. Então, falar sobre comunicação é empolgante, especialmente pela possibilidade do aprendizado que a troca proporciona. Estou muito feliz por estar em um evento como a Feira do Empreendedor do Sebrae, compartilhando algo que tenho me dedicado mais intensamente nos últimos tempos: ajudar as pessoas a encontrarem sua própria forma de se comunicar”, afirma Lilian.