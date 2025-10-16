Uma guerra vem aí…

Enquanto a sociedade brasileira se preocupa com suas hipocrisias morais e assiste impassível aos desmandos do STF, aplaudindo o que devia repudiar e se ufanando por, finalmente, estarmos superando o complexo de vira-lata, o mundo se apronta para uma terceira guerra mundial. É confortável ao nosso presidente pacifista e politicamente antagonista ao militarismo fazer ouvidos moucos (como dizia Machado de Assis) ao que se passa fora do seu mundinho.

O Brasil sempre esteve do lado da paz. Eis ai o mantra para não investirmos em armamentos militares. Nosso exército só serve mesmo como golpista e traidor da democracia. O que merece um parênteses irônico: nem mesmo um golpe conseguiu levar adiante. Mas agora todos estão presos e a Inês é morta.

Entretanto manter a paz não é para qualquer um. É só para os fortes. E o Brasil está muito longe de ser um deles. Não sou mais um brasileiro com complexo de vira-lata. Um cão vira-lata é corajoso e destemido, carrega consigo uma genética de sobrevivente. O que nem de longe se aplica a boa parte de nosso povo. E isso não é um racismo étnico. Falta-nos a experiência de ter vivido em guerra. E isso nos dá uma falsa sensação de que a paz será sempre duradoura.