Ginástica acrobática de Piracicaba é destaque no Estadual

A equipe de ginástica acrobática do Programa Desporto de Base (PDB), iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba, alcançou uma série de pódios no Troféu e Copa São Paulo da modalidade. O evento, realizado no último sábado (11) em Guarulhos sob a organização da Federação Paulista de Ginástica, reuniu as principais equipes do estado.
- Prefeitura abre inscrições para Bolsa Esportiva 2025; Como fazer
- Troféu Piracicaba de Ginástica Acrobática reúne 200 atletas
- Presidente do XV confirma ida para Série D após título
Com 39 atletas inscritas nas duas competições e sob a coordenação da professora Maria Dilailça, a delegação de Piracicaba demonstrou alto desempenho nas categorias disputadas.
Destaques na Copa São Paulo
Na Copa São Paulo, as ginastas garantiram posições de liderança:
- 1º lugar na categoria Infantil (10 anos ou mais) no Nível 1/Par Feminino, conquistado pela dupla Heloise Ribeiro e Gabriela Souto.
- O trio Lorena Lopes, Lauany Dória e Helena Breviglieri obteve o 3º lugar na categoria Pré-Infantil (8 a 15 anos).
- No Nível 2 (8 a 17 anos), o trio Sabrina de Andrade, Sophia de Souza e Victória Olivio levou a segunda colocação no Infantil.
- O grupo formado por Giovana Santin, Milena Fernandes e Eloá Silva ficou com a terceira posição no Pré-Infantil.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Resultados no Troféu São Paulo
Piracicaba também se destacou no Troféu São Paulo na Categoria Iniciante com múltiplos resultados:
- 1º lugar na categoria Infantil (10 anos ou mais) com as duplas Emanuelle Moura/Milena Rodarte e Helena de Paula/Paloma Cordeiro, além do trio Ester da Silva, Letícia Gomes e Yasmin Santos.
- 2º lugar foi garantido no Infantil pela dupla Gisele Negreiros e Maria Clara Faleiros, e no Pré-Infantil (8 a 13 anos) pelas duplas Alice Godoy e Júlia Guimarães e pelo trio Mari Heloa Filgueira, Rafael Viana e Heloisa de Almeida.
- O trio Pietra Sanches, Raissa Ribeiro e Sofia Gozzo ficou em 3º lugar no Pré-Infantil.
- A equipe somou ainda quatro 4º lugares no Pré-Infantil, além de um 4º lugar na Categoria Intermediário Infantil (acima de 8 anos) com o trio Lara Godói, Marina Argentato e Ana Júlia Siqueira.
A professora Maria Dilailça parabenizou a equipe, ressaltando a aplicação do trabalho em aula: "É sempre muito bom ver o aprendizado obtido nas aulas e o desenvolvimento dessas jovens atletas sendo executados durante competições importantes. Parabenizo toda equipe pelo desempenho", declarou.
O projeto de Ginástica Acrobática da cidade oferece aulas gratuitas de segunda a sexta-feira em 10 turmas, contando com a participação de 230 alunos no Ginásio Multidisciplinar Walter Ferreira da Silva. Mais detalhes sobre a modalidade podem ser obtidos pelo telefone (19) 99851-9774.