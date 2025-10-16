16 de outubro de 2025
ORGULHO PIRACICABANO

Ginástica acrobática de Piracicaba é destaque no Estadual

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Divulgação
A equipe de ginástica acrobática do Programa Desporto de Base (PDB) conquistou o pódio em diversas categorias
A equipe de ginástica acrobática do Programa Desporto de Base (PDB) conquistou o pódio em diversas categorias

A equipe de ginástica acrobática do Programa Desporto de Base (PDB), iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras de Piracicaba, alcançou uma série de pódios no Troféu e Copa São Paulo da modalidade. O evento, realizado no último sábado (11) em Guarulhos sob a organização da Federação Paulista de Ginástica, reuniu as principais equipes do estado.

Com 39 atletas inscritas nas duas competições e sob a coordenação da professora Maria Dilailça, a delegação de Piracicaba demonstrou alto desempenho nas categorias disputadas.

Destaques na Copa São Paulo

Na Copa São Paulo, as ginastas garantiram posições de liderança:

  • 1º lugar na categoria Infantil (10 anos ou mais) no Nível 1/Par Feminino, conquistado pela dupla Heloise Ribeiro e Gabriela Souto.
  • O trio Lorena Lopes, Lauany Dória e Helena Breviglieri obteve o 3º lugar na categoria Pré-Infantil (8 a 15 anos).
  • No Nível 2 (8 a 17 anos), o trio Sabrina de Andrade, Sophia de Souza e Victória Olivio levou a segunda colocação no Infantil.
  • O grupo formado por Giovana Santin, Milena Fernandes e Eloá Silva ficou com a terceira posição no Pré-Infantil.
Resultados no Troféu São Paulo

Piracicaba também se destacou no Troféu São Paulo na Categoria Iniciante com múltiplos resultados:

  • 1º lugar na categoria Infantil (10 anos ou mais) com as duplas Emanuelle Moura/Milena Rodarte e Helena de Paula/Paloma Cordeiro, além do trio Ester da Silva, Letícia Gomes e Yasmin Santos.
  • 2º lugar foi garantido no Infantil pela dupla Gisele Negreiros e Maria Clara Faleiros, e no Pré-Infantil (8 a 13 anos) pelas duplas Alice Godoy e Júlia Guimarães e pelo trio Mari Heloa Filgueira, Rafael Viana e Heloisa de Almeida.
  • O trio Pietra Sanches, Raissa Ribeiro e Sofia Gozzo ficou em 3º lugar no Pré-Infantil.
  • A equipe somou ainda quatro 4º lugares no Pré-Infantil, além de um 4º lugar na Categoria Intermediário Infantil (acima de 8 anos) com o trio Lara Godói, Marina Argentato e Ana Júlia Siqueira.

A professora Maria Dilailça parabenizou a equipe, ressaltando a aplicação do trabalho em aula: "É sempre muito bom ver o aprendizado obtido nas aulas e o desenvolvimento dessas jovens atletas sendo executados durante competições importantes. Parabenizo toda equipe pelo desempenho", declarou.

O projeto de Ginástica Acrobática da cidade oferece aulas gratuitas de segunda a sexta-feira em 10 turmas, contando com a participação de 230 alunos no Ginásio Multidisciplinar Walter Ferreira da Silva. Mais detalhes sobre a modalidade podem ser obtidos pelo telefone (19) 99851-9774.

