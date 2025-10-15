Dona Brasília e seus dois maridos

Brasília é a Dona Flor de concreto armado e cerrado florido. Cidade moderna, mas com coração de novela. E, como na obra de Jorge Amado, não se contenta com um marido só. Precisa de dois: um que garanta o arroz com feijão e outro que faça o coração bater mais rápido.

No começo, Brasília se casou com o Teodoro da política. Homem sério, calculista, planilha na mão e terno engomado. Era do tipo que acredita que o maior gesto de amor é pagar o boleto de luz em dia. Para ele, romance era superávit, jantar era apresentar orçamento, e pedido de casamento vinha com três vias autenticadas.

Brasília ganhou ordem, rotina e contas controladas. Mas paixão? Zero. A cama da União estava arrumada, mas fria como sessão plenária às duas da manhã.