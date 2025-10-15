Pira 35: Metas Claras, Transformações Reais

No último dia 8 de outubro, Piracicaba deu um passo marcante rumo ao seu futuro com o lançamento da Agenda Pira 35. Mais do que um projeto, trata-se de uma visão coletiva para construir, de maneira integrada e participativa, o desenvolvimento da nossa cidade até 2035.

O evento, que reuniu representantes da prefeitura, vereadores, secretários, representantes da sociedade civil organizada, sindicatos, entidades e instituições de ensino, foi uma demonstração clara da seriedade e do potencial desta iniciativa.

O que diferencia a Pira 35 de outros projetos é a escolha de um horizonte estratégico de 10 anos. Não se trata de limitar sonhos ou ambições, mas de adaptar o planejamento às exigências do nosso tempo.