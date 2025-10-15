Pira 35: Metas Claras, Transformações Reais

No último dia 8 de outubro, Piracicaba deu um passo marcante rumo ao seu futuro com o lançamento da Agenda Pira 35. Mais do que um projeto, trata-se de uma visão coletiva para construir, de maneira integrada e participativa, o desenvolvimento da nossa cidade até 2035.
O evento, que reuniu representantes da prefeitura, vereadores, secretários, representantes da sociedade civil organizada, sindicatos, entidades e instituições de ensino, foi uma demonstração clara da seriedade e do potencial desta iniciativa.
O que diferencia a Pira 35 de outros projetos é a escolha de um horizonte estratégico de 10 anos. Não se trata de limitar sonhos ou ambições, mas de adaptar o planejamento às exigências do nosso tempo.
Vivemos em uma era em que a tecnologia transforma realidades de maneira vertiginosa, impondo mudanças rápidas em setores inteiros da economia e da vida social. Profissões surgem e desaparecem em poucos anos, ferramentas digitais remodelam a forma como trabalhamos e nos relacionamos, e a informação circula em velocidade sem precedentes.
Nesse cenário, um planejamento que projeta resultados concretos em apenas uma década traduz a urgência e a necessidade de ações imediatas, sem cair na armadilha de promessas distantes.
É justamente essa postura que reflete os dias atuais. A Pira 35 mostra que Piracicaba está atenta às transformações do mundo e pronta para enfrentá-las. Pensar em metas de curto e médio prazo é assumir a responsabilidade de entregar resultados perceptíveis à população, mantendo o foco na eficiência e agilidade que o nosso tempo exige.
Outro ponto essencial é que a Agenda nasce aberta à participação de todos. Não se trata de um plano fechado em gabinetes, mas de uma construção coletiva, com encontros até o início de 2026, nos quais serão discutidos temas fundamentais como educação, saúde, segurança, meio ambiente, habitação, emprego, agricultura e desenvolvimento econômico.
A população piracicabana foi convidada a participar, e já respondeu ao chamado. O evento contou com auditório repleto, sinalizando o interesse genuíno das pessoas em contribuir com ideias e propostas. Isso mostra que o futuro da cidade desperta engajamento e senso de pertencimento. Esse envolvimento não se limita a um ato simbólico, mas representa a disposição coletiva em acompanhar, fiscalizar e construir cada etapa desse processo.
Nesse contexto, merece destaque a contribuição dos institutos, associações, sindicatos e entidades que atuam diretamente na vida cotidiana da cidade. São organizações que conhecem a realidade local, dialogam com diferentes setores produtivos e possuem a legitimidade de quem representa amplos segmentos da população.
Piracicaba é uma cidade de tradição em inovação, trabalho e desenvolvimento. A Pira 35 reforça esse legado ao propor um futuro que não fica apenas no papel, mas que se traduz em metas claras e alcançáveis em uma década.
Mais do que projetar o amanhã, estamos escolhendo agir hoje, com planejamento, engajamento e visão de futuro.
A cidade mostrou sua força ao responder ao chamado. Cabe a todos nós, representantes públicos, instituições, entidades e cidadãos, transformar esse movimento em resultados concretos.
É com esse espírito que sigo comprometido em apoiar cada passo dessa jornada, certo de que Piracicaba está preparada para ser, mais uma vez, exemplo de desenvolvimento planejado, sustentável e participativo.
Alex Madureira é Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.