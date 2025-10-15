16 de outubro de 2025
HOMENAGEM

“Dia do torcedor Quinzista” ganha nova data após título do XV

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Foto: Reprodução/Mariana Kasten/XV de Piracicaba
Felipe Gema (Solidariedade), autor do projeto, destacou que a medida é uma homenagem aos torcedores do XV de Piracicaba
Felipe Gema (Solidariedade), autor do projeto, destacou que a medida é uma homenagem aos torcedores do XV de Piracicaba

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou duas proposituras que atualizam e agendam a celebração do "Dia do Torcedor Quinzista". O vereador Felipe Gema (Solidariedade) obteve a aprovação de um requerimento na quinta-feira (9) para a realização de uma Reunião Solene no dia 12 de novembro.

O evento já integra o Calendário Oficial de Eventos do Município desde 2014, quando o Decreto Legislativo foi instituído, originalmente reservando a data de 16 de novembro para a celebração. A data faz referência ao primeiro jogo de futebol com a participação do Esporte Clube XV de Novembro, realizado em 16 de novembro de 1913, conforme registro do historiador João Luiz de Almeida.

Ao discutir o projeto, Felipe Gema comentou sobre a conquista da Copa Paulista pelo XV de Piracicaba, no último sábado (11). “Estou vendo uma movimentação política que todo mundo está abraçado com o XV, a gente sente o reflexo disso na sociedade”, afirmou. “Alteramos alguns pontos do decreto, para ficar mais atualizado, mais adequado, para fazer a sessão solene na Câmara, em homenagem a todos os torcedores”. O parlamentar também exibiu um vídeo da vitória do time. “Trata-se da instituição XV de Piracicaba, o que ela representa para a nossa cidade. O XV está dentro um pouquinho de cada um”, avaliou.

Alteração e homenagens

Na segunda-feira (13), durante a 58ª Reunião Ordinária, a Câmara aprovou o Projeto de Decreto Legislativo , também de autoria do vereador Felipe Gema. O projeto altera o Decreto Legislativo para atualizar a homenagem e garantir maior representatividade dos torcedores do clube.

Com a alteração, o Poder Legislativo passará a homenagear 10 torcedores do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba anualmente, sendo os nomes escolhidos pelo gabinete do vereador proponente da homenagem.

O vereador Gema justificou que a medida presta reconhecimento à cultura esportiva de Piracicaba e fortalece a relação da Câmara com a população. Ele destacou o momento atual do clube, mencionando a conquista da Copa Paulista no sábado anterior. "Alteramos alguns pontos do decreto, para ficar mais atualizado, mais adequado, para fazer a sessão solene na Câmara, em homenagem a todos os torcedores", afirmou o parlamentar.

Felipe Gema também reforçou a proposta de incrementar a receita do clube por meio de uma contribuição de R$ 1 em cada conta de água cobrada na cidade, com o objetivo de fomentar o trabalho de base. "É totalmente destinado a fomentar o projeto de esporte de base do XV, à formação de novos atletas", explicou o vereador.

