“Dia do torcedor Quinzista” ganha nova data após título do XV

O evento já integra o Calendário Oficial de Eventos do Município desde 2014, quando o Decreto Legislativo foi instituído, originalmente reservando a data de 16 de novembro para a celebração. A data faz referência ao primeiro jogo de futebol com a participação do Esporte Clube XV de Novembro, realizado em 16 de novembro de 1913, conforme registro do historiador João Luiz de Almeida.

A Câmara Municipal de Piracicaba aprovou duas proposituras que atualizam e agendam a celebração do "Dia do Torcedor Quinzista". O vereador Felipe Gema (Solidariedade) obteve a aprovação de um requerimento na quinta-feira (9) para a realização de uma Reunião Solene no dia 12 de novembro.

Ao discutir o projeto, Felipe Gema comentou sobre a conquista da Copa Paulista pelo XV de Piracicaba, no último sábado (11). “Estou vendo uma movimentação política que todo mundo está abraçado com o XV, a gente sente o reflexo disso na sociedade”, afirmou. “Alteramos alguns pontos do decreto, para ficar mais atualizado, mais adequado, para fazer a sessão solene na Câmara, em homenagem a todos os torcedores”. O parlamentar também exibiu um vídeo da vitória do time. “Trata-se da instituição XV de Piracicaba, o que ela representa para a nossa cidade. O XV está dentro um pouquinho de cada um”, avaliou.

Alteração e homenagens

Na segunda-feira (13), durante a 58ª Reunião Ordinária, a Câmara aprovou o Projeto de Decreto Legislativo , também de autoria do vereador Felipe Gema. O projeto altera o Decreto Legislativo para atualizar a homenagem e garantir maior representatividade dos torcedores do clube.

Com a alteração, o Poder Legislativo passará a homenagear 10 torcedores do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba anualmente, sendo os nomes escolhidos pelo gabinete do vereador proponente da homenagem.