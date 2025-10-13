É impossível dominar as emoções

Torna-se cada vez mais importante, ainda mais no mundo atual, compreender o tema de hoje, mesmo porque são elas, as emoções, que regulam nossa realidade e a forma como interagimos – conosco e com o mundo.

Inicialmente, é preciso entender que emoção não se domina ou se controla. Não adianta você dizer, por exemplo, para a raiva: “Nem venha porque não te quero!”.

Raiva, medo, alegria e tristeza: você sente, e pronto! As emoções são inconscientes e automáticas. Imagine você andando pela rua e, subitamente, é abordado e assaltado... muita coisa vai acontecer (em menos de 1 segundo), na sua mente e no seu corpo, e que independe da sua vontade. Portanto, o "possível" é o domínio, o controle dos nossos comportamentos, das reações que as emoções provocam. E aí nasce a competência mais importante que um ser humano precisa ter: Inteligência Emocional.