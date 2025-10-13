Parabéns, mestras e mestres!

No dia 15 de outubro comemora-se o Dia da Professora e do Professor. Mais do que festividades, para nós é uma data que inspira reflexão e a busca de caminhos para a nossa profissão, que considero uma das mais importantes na nossa sociedade, pois é a professora e o professor que formam todos os demais profissionais. Também passa pelos profissionais da Educação a formação cidadã e a conscientização sobre os problemas da realidade nacional, internacional, estadual, regional e local e as transformações necessárias.

Neste ano, a pauta da Educação está mais vibrante, porque está no Congresso Nacional a proposta de novo Plano Nacional de Educação (PL 2614/2024), porque Estados e Municípios iniciam discussões sobre seus próprios Planos de Educação e também porque foi aprovado no Congresso Nacional no dia 7 de outubro o PLP 235/2019, que cria o Sistema Nacional de Educação, uma antiga luta dos educadores e da sociedade, para equalizar as oportunidades educacionais em todo o Brasil e garantir o mesmo padrão de qualidade em todo o território nacional, entre outras medidas importantes vinculadas ao SNE.

Nosso mandato popular, que tem um compromisso inquebrantável com a Educação pública de qualidade e com os demais serviços públicos, assim como com a construção da cidadania, promove na semana dos professores a Semana da Educação, na Assembleia Legislativa. Na terça-feira, 14 de outubro, a partir das 9 horas, no Auditório Paulo Kobayashi, teremos o lançamento da Frente Parlamentar do Fórum Permanente de Estudos e Construção do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação e dos Planos Municipais de Educação, com a participação de representantes do MEC, parlamentares, ex-ministros, representantes de entidades, acadêmicos, pesquisadores e técnicos em diversas mesas de debates. O evento se encerra às 20h30.