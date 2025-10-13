Dificuldade em dizer “não”

Recebi de um colega de faculdade, algum tempo atrás, estas pontuações curiosas abaixo sobre a dificuldade dos brasileiros serem assertivos na comunicação, feitas pelo jornalista, Michael Kepp, casado com uma piauiense e que morou um bom tempo no Rio de Janeiro. Acompanhem:

“Universalmente. as pessoas se escondem atrás de expressões comprometedoras para evitar assumir a responsabilidade pelos atos ou opiniões e para fugir dos confrontos embaraçosos. Se essa ‘esquiva retórica’ fosse uma disciplina academica, os brasileiros seriam PhDs nela.

Seu talento nesse campo vem de eles terem aprendido como navegar em torno dos negativos. Veja as expressões propositadamente vagas como ‘pode ser’, ‘vamos ver’, ‘se der’, da qual os brasileiros diariamente se apropriam para desviar da palavra ‘não’. É por essa razão que frases igualmente descompromissadas como ‘eu te ligo’. ‘a gente se vê’ e ‘apareça lá em casa’ normalmente são escapadas, e não, promessas de um novo encontro.

A dificuldade com o negativo fica claro principalmente em alguns cariocas, que são craques em convites sem fundos: marcam e depois dão ‘o bolo’. O álibi: ‘houve um desencontro’.