Presidente do XV confirma ida para Série D após título

Paulo Marcelo e Almir Luan foram os autores dos gols do Nhô Quim, com o segundo tento sendo feito no último lance do jogo, levando os xvzistas ao delírio com o tricampeonato da Copa Paulista.

O XV de Piracicaba se consagrou campeão da Copa Paulista no último sábado (11) após vencer o Primavera por 2 a 0, no Barão da Serra Negra, com um público de quase 15 mil torcedores.

Após o apito final e muita comemoração, Moisés Egert fez questão de exaltar o elenco do Alvinegro Piracicabano e comentou sobre a sensação em vencer o torneio pela terceira vez. Egert também ergueu as taças da competição em outras duas oportunidades, com o Linense e o com Noroeste.

“O legado que eu quero deixar é de que eu estou… Quero ajudar as pessoas que estão perto de mim. Mas dentro de campo, eu vou lutar pelos meus. Pela minha torcida, pelos meus atletas, pela minha diretoria, aqueles que confiam em mim. E, cara, ser campeão não é fácil. E ser três vezes, é mais difícil ainda. Eu sou só uma peça. Importante como tem que ser, né? Esse título teve muitas mãos”, disse.

“Deus foi muito bom comigo, porque com toda aquela correria de A2, né? Vende ou não vende, SAF. Nós demoramos aí no mercado um pouco para contratar. E a gente foi muito assertivo no perfil do elenco, né? Todo mundo já teve, em algum momento, trabalho bem feito, êxito ou título. Então, assim, teve muitas mãos. Nós estamos muito felizes. Nosso torcedor fez a sua parte. Foi o décimo segundo jogador. “, completou em entrevista ao portal TSP.

Emoção do Presidente