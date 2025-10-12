VÍDEO: Festa quinzista avançou a madrugada em Piracicaba

O apito final ecoou como um trovão no Barão da Serra Negra — e, num só grito, Piracicaba explodiu em pura emoção. O XV de Piracicaba conquistou na técnica, na garra e na alma o título da Copa Paulista 2025, o terceiro da competição. E a definição do jogo surgiu no último suspiro: o gol saiu a menos de dez segundos do fim, coroando uma virada inesquecível.

A massa alvinegra transformou a noite em festa e a madrugada em celebração. Choros, abraços, risos e uma avalanche de “É campeão! É campeão!” tomaram conta do estádio e das ruas da cidade. O som das buzinas, fogos e tambores ecoava longe — era a "massa alvinegra" pulsando em preto e branco.

Depois de um primeiro confronto difícil, o time comandado pelo técnico Moisés Egert mostrou inteligência, coração e sangue nos olhos. Com um 2 a 0 firme e merecido, o Nhô Quim deu a resposta em campo e levantou a taça com autoridade — exatamente o placar que os torcedores mais apostavam antes da bola rolar, pela apuração da nossa equipe do JP.