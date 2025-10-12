12 de outubro de 2025
EXPLOSÃO NO BARÃO

VÍDEO: Festa quinzista avançou a madrugada em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Claudinho Coradini/JP
O Barão foi palco de uma grande festa alvinegra que avançou a madrugada.
O Barão foi palco de uma grande festa alvinegra que avançou a madrugada.

 O apito final ecoou como um trovão no Barão da Serra Negra — e, num só grito, Piracicaba explodiu em pura emoção. O XV de Piracicaba conquistou na técnica, na garra e na alma o título da Copa Paulista 2025, o terceiro da competição. E a definição do jogo surgiu no último suspiro: o gol saiu a menos de dez segundos do fim, coroando uma virada inesquecível.

Depois de um primeiro confronto difícil, o time comandado pelo técnico Moisés Egert mostrou inteligência, coração e sangue nos olhos. Com um 2 a 0 firme e merecido, o Nhô Quim deu a resposta em campo e levantou a taça com autoridade — exatamente o placar que os torcedores mais apostavam antes da bola rolar, pela apuração da nossa equipe do JP.

Agora, com o troféu nas mãos e o orgulho em alta, o XV já mira 2026: além da Série A2 do Paulista, vem aí um novo desafio nacional — o Campeonato Brasileiro da Série D.E se depender dessa torcida, o céu é o limite para o Alvinegro Piracicabano.

