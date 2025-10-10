XV encerra preparação para final contra o Primavera

Após a derrota por 1 a 0 no primeiro confronto, o Nhô Quim precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Em caso de vitória do Alvinegro por um tento, a decisão será nos pênaltis.

XV de Piracicaba e Primavera se enfrentam neste sábado (11), pelo segundo jogo da grande final da Copa Paulista, no Estádio Barão da Serra Negra, às 18h. A expectativa é de casa cheia, com mais de 16 mil torcedores.

O técnico xvzista, Moisés Egert, projetou o jogo de volta e exaltou o papel importante da torcida para conseguir reverter o placar. “Agora é viver essa final com o nosso torcedor, na nossa casa, e fazer uma grande partida. O jogo contra o Primavera em casa tem que ser a grande partida do ano”. [...] Tem uma frase que eu sempre uso com os atletas: se fosse fácil, não seríamos nós, não seria o XV.”, disse em coletiva após o jogo.

“O 12º jogador tem peso. O nosso torcedor, hoje mesmo, nos apoiou nos 100 minutos”, completou Moisés.

No primeiro duelo entre as duas equipes, o zagueiro do Nhô Quim, Luiz Gustavo precisou ser substituído após passar mal devido ao calor. Egert, fez questão de ressaltar que o atleta foi medicado, está bem e estará na grande decisão.