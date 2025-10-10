XV encerra preparação para final contra o Primavera

XV de Piracicaba e Primavera se enfrentam neste sábado (11), pelo segundo jogo da grande final da Copa Paulista, no Estádio Barão da Serra Negra, às 18h. A expectativa é de casa cheia, com mais de 16 mil torcedores.
- Moisés Egert projeta final difícil entre XV e Primavera
- 'Frustração'; Moisés Egert desabafa após derrota do XV
- CT Paulo Camargo recebe medalhista paralímpica em evento dia 14
Após a derrota por 1 a 0 no primeiro confronto, o Nhô Quim precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão. Em caso de vitória do Alvinegro por um tento, a decisão será nos pênaltis.
O técnico xvzista, Moisés Egert, projetou o jogo de volta e exaltou o papel importante da torcida para conseguir reverter o placar. “Agora é viver essa final com o nosso torcedor, na nossa casa, e fazer uma grande partida. O jogo contra o Primavera em casa tem que ser a grande partida do ano”. [...] Tem uma frase que eu sempre uso com os atletas: se fosse fácil, não seríamos nós, não seria o XV.”, disse em coletiva após o jogo.
“O 12º jogador tem peso. O nosso torcedor, hoje mesmo, nos apoiou nos 100 minutos”, completou Moisés.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Provável escalação
No primeiro duelo entre as duas equipes, o zagueiro do Nhô Quim, Luiz Gustavo precisou ser substituído após passar mal devido ao calor. Egert, fez questão de ressaltar que o atleta foi medicado, está bem e estará na grande decisão.
Para a final, o XVzão deve ter o elenco completo, sem novos desfalques por lesão ou suspensão. A provável escalação ser: Reynaldo, Michel, Luiz Gustavo, Luis Felipe, João Victor, Gustavo Hebling, Carlos Manoel, Léo Santos, Serginho, David Ribeiro e Paulo Marcelo.
Confronto equilibrado em 2025
O XV de Piracicaba mantém um bom desempenho em casa ao longo da Copa Paulista, registrando invencibilidade e 91% de aproveitamento nos jogos como mandante. A única partida que não resultou em vitória foi o empate em 1 a 1 contra o próprio Primavera, ocorrido no turno da competição. Contudo, no confronto de volta, realizado em Campinas, o XV saiu vitorioso.
Em 2025, o histórico de confrontos entre o Alvinegro e o Fantasma revela equilíbrio. As equipes se enfrentaram quatro vezes, sendo três pela Copa Paulista e uma pelo Paulistão A2. O retrospecto total aponta uma vitória para cada lado e dois empates.