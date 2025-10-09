Ainda sobre o ódio: amamos odiar

A sociedade em sua hipocrisia habitual quer negar e rechaçar o ódio. Não é um sentimento louvável nem moralmente virtuoso, mas é uma inegável emoção humana. Porém, se avançarmos além da hipocrisia e do discurso politicamente correto, é possível aceitar que o ódio tenha uma função nesse maremoto de sentimentos humanos, qual seja, a de nos impulsionar para além da inércia paralisante.

Não se trata de uma impulsão para a violência física, vale deixar bem claro. Mas o ódio (assim como a raiva) pode ser canalizado para ações de defesa (contra quem odiamos) ou para construirmos algo em contraposição àquilo que odiamos. Agora querem tipificar o ódio como crime. E isso é muito grave. Amanhã, vão criminalizar também os pecados da gula e da inveja. Há muito tempo, desde o Direito Romano, já se puniam atos de violência contra a vida ou contra a destruição do patrimônio, independente se estes atos se originaram de um impulso (não controlado) de ódio, ira ou raiva. Mas agora se quer tipificar a própria emoção (pathos, do grego) do ódio como crime.

Mas odiar faz parte da vida e é inerente ao ser humano. É uma emoção que até aquele idílico «bom selvagem» de Rousseau possuía. Mesmo Jesus já disse com todas as letras: «Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo» (Lucas 14:26).