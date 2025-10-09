Vem pra Festa Literária de Piracicaba!

A célebre frase da escritora Margaret Mead: “Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo”, se aplica perfeitamente à garra dos que fazem a FLIPIRA acontecer.

A ideia de uma festa literária surgiu de um projeto que foi realizado dentro da escola Mello Cotrim. Mas como era restrito à escola, a professora e escritora Raquel Delvaje teve a ideia de levar ao público, pois eram poucos eventos direcionados à literatura na cidade.

E a feira foi realizada pela primeira vez em 2016, no entorno do Casarão do Turismo. Surgiu tímida, com muito trabalho voluntário de um grupo de abnegados que integrava os grupos literários da cidade, dos quais a professora Raquel fazia parte.