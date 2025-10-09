Vem pra Festa Literária de Piracicaba!

A célebre frase da escritora Margaret Mead: “Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo”, se aplica perfeitamente à garra dos que fazem a FLIPIRA acontecer.
A ideia de uma festa literária surgiu de um projeto que foi realizado dentro da escola Mello Cotrim. Mas como era restrito à escola, a professora e escritora Raquel Delvaje teve a ideia de levar ao público, pois eram poucos eventos direcionados à literatura na cidade.
E a feira foi realizada pela primeira vez em 2016, no entorno do Casarão do Turismo. Surgiu tímida, com muito trabalho voluntário de um grupo de abnegados que integrava os grupos literários da cidade, dos quais a professora Raquel fazia parte.
Surgiu a necessidade de um nome, e a exemplo da Festa Literária de Paraty, Flip, que existe há mais de 20 anos, surgiu a Flipira – Festa Literária de Piracicaba, já em sua sexta edição, crescendo a cada ano e consolidando-se como a maior festa literária de Piracicaba.
E como na Flip, onde tudo acontece às margens do rio Perequê-Açu, aqui acontece às margens do rio Piracicaba. A cada ano um escritor brasileiro é homenageado, e também um local. As três primeiras edições aconteceram no entorno do Casarão do Turismo, e as duas últimas, no Engenho Central. Por dois anos a Flipira não aconteceu por conta da epidemia de Covid, quando eventos com público não podiam ser realizados.
Era para ser algo mais voltado aos grupos literários da cidade, mas acabou tomando contornos muito maiores do que a expectativa, vindo pessoas de outras cidades para a festa por causa da divulgação nas redes sociais e hoje, escritores vem de outros estados brasileiros para participar.
Além da união da Academia Piracicabana de Letras (APL) e dos grupos literários Centro Literário de Piracicaba (CLIP) e Grupo Oficina Literária de Piracicaba (GOLP), a Flipira conta com a parceria da Prefeitura de Piracicaba, através das Secretarias de Cultura e Turismo, e a preciosa colaboração da Biblioteca Municipal.
E os trabalhos começam bem antes, com a confecção do material para as oficinas e decoração do local, horas e horas de trabalho antes e depois da festa, tudo artesanal, feito pelos escritores. E sabemos que tudo que é feito com amor é fadado ao sucesso.
Apoios são fundamentais! A Flipira tem apoio total da imprensa, rádios e as redes sociais ajudam bastante. Os patrocinadores colaboraram financeiramente para que as ideias se concretizassem, pois sem recursos financeiros não se consegue realizar evento algum.
A sementinha plantada em 2016 germinou, floresceu e está dando frutos. A Festa já tem Mascote, o Flipirinho, tem o espaço infantil, a Flipirinha, a Flipteen, direcionada aos jovens e também, mais uma novidade, o espaço 60+ para pessoas na melhor idade!
Mais de cem escritores farão presença este ano, além de livrarias, expositores, praça de alimentação, escolas, e a festa vai tomando contornos gigantes. Foram mais de 6 mil pessoas circulando pelo evento entre sábado e domingo em 2024.
A Festa é nossa, dos escritores, artistas de todas as artes, e dos piracicabanos que amam ler, reunidos numa festa cultural memorável.
Ivana Maria França de Negri é escritora e uma das organizadoras da Flipira 2025.