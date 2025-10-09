Jogando Verdi para colher o Maduro

Giuseppe Verdi não imaginava que sua ópera Nabucco atravessaria mares e séculos para ser lembrada nas esquinas de Caracas. O maestro, lá no século XIX, afinava trompetes e coros para cantar o drama de Nabucodonosor, rei da Babilônia que perdeu a coroa, a razão e voltou humilhado aos seus súditos. Entre as árias, brilhou o coro dos hebreus, conhecido como "Va, pensiero", "Va pensando", que virou quase hino da liberdade italiana. E lá estava também a marcha triunfal, que fazia o público levantar como se fosse final de Copa.

Avançamos até a Venezuela, palco de outra ópera: Maduro e seus Generais. Nicolás Maduro, herdeiro político de Chávez, dança no palco internacional entre a batuta da esquerda e as vaias da plateia mundial. Seus violinos tocam socialismo bolivariano, mas desafinam diante da inflação que faz a arepa custar mais que caviar. Ele se apresenta como regente democrático, mas muitos críticos dizem que a orquestra só toca a partitura que ele escreve.

Do outro lado do Atlântico e do Caribe, entra em cena Donald Trump, tenor de voz grave e cabelo barroco, que ao ouvir falar em esquerda bolivariana resolveu soltar trombones. O pretexto? Narcotráfico. A sinfonia? “Operação Liberdade Caribenha”. Mas na verdade parecia mais um ensaio de “jogar verde para colher Maduro”: sondar, pressionar, provocar para ver até onde o regime resiste.